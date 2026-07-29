Así construyó el Ministerio Público el caso contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras. -El requerimiento fiscal presentado este miércoles por el Ministerio Público (MP) contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, detalla tres hechos que, según la Fiscalía, sustentan la acusación por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.
El primero se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando en la edición 119-2025 del periódico oficial FF AA Digital se publicó un contenido titulado "Sicarios de la verdad".
Según el documento fiscal, la publicación contenía acusaciones directas contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes se señalaba públicamente de integrar un grupo de comunicadores que difundía información falsa.
La Fiscalía sostiene que ese contenido fue replicado en redes sociales y medios oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que, según la denuncia, provocó una estigmatización de los periodistas y afectó su honra, reputación y el ejercicio de la libertad de prensa.
Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó al expediente un ejemplar físico de esa edición de FF AA Digital, además de las declaraciones del denunciante Dagoberto Rodríguez Coello, del propio Roosevelt Hernández y de los investigados Erwin Roberto Lara Franco y Lourdes Sarahí Álvarez Rodas.
La acusación afirma que las publicaciones generaron una estigmatización pública que afectó la honra, reputación e integridad de los periodistas denunciantes, además de representar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa.
Las mantas
El segundo hecho consignado en el requerimiento ocurrió el 1 de agosto de 2025, cuando aparecieron mantas en distintos puntos de Tegucigalpa con la leyenda: "Los sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones".
De acuerdo con la Fiscalía, las mantas incluían fotografías de reconocidos periodistas y fueron reivindicadas por el denominado Movimiento Popular Hondureño.
Aunque el documento no atribuye la colocación de esas mantas a Roosevelt Hernández, sí las incorpora dentro de la cronología de hechos que, según el Ministerio Público, reflejan el impacto que tuvieron los señalamientos contra periodistas.
Declaraciones del 15 de septiembre
El tercer hecho corresponde a las declaraciones brindadas por Roosevelt Hernández el 15 de septiembre de 2025, durante los actos conmemorativos del 204.º aniversario de la Independencia.
El requerimiento señala que, al ser consultado sobre las garantías para las elecciones generales tras los incidentes registrados en los comicios primarios del 9 de marzo, Hernández respondió: "Claro que no pasará, eso fue acción del crimen organizado".
Posteriormente, según el documento, el periodista José Adán López de Radio Cadena Voces (RCV) le preguntó de dónde provenía ese crimen organizado, a lo que Hernández respondió: "Se esconde en la sociedad, usted podría ser uno de ellos".
Cuando el comunicador objetó esa respuesta, el entonces jefe militar agregó: "Pero yo no le estoy diciendo que es usted, solo que podría ser usted".
Para el Ministerio Público, esas expresiones fueron emitidas en un acto público y ante medios de comunicación, por lo que considera que tuvieron un impacto en la imagen, reputación y seguridad del periodista José Adán López, además de afectar el libre ejercicio de la labor periodística y la libertad de prensa en Honduras.
A partir de estos tres hechos, el Ministerio Público sostiene que existió una conducta dirigida a estigmatizar a periodistas mediante publicaciones oficiales y declaraciones públicas, razón por la cual presentó el requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.