Así construyó el Ministerio Público el caso contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras. -El requerimiento fiscal presentado este miércoles por el Ministerio Público (MP) contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, detalla tres hechos que, según la Fiscalía, sustentan la acusación por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales.

El primero se remonta al 26 de mayo de 2025, cuando en la edición 119-2025 del periódico oficial FF AA Digital se publicó un contenido titulado "Sicarios de la verdad".

Según el documento fiscal, la publicación contenía acusaciones directas contra los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, a quienes se señalaba públicamente de integrar un grupo de comunicadores que difundía información falsa.

La Fiscalía sostiene que ese contenido fue replicado en redes sociales y medios oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que, según la denuncia, provocó una estigmatización de los periodistas y afectó su honra, reputación y el ejercicio de la libertad de prensa.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público incorporó al expediente un ejemplar físico de esa edición de FF AA Digital, además de las declaraciones del denunciante Dagoberto Rodríguez Coello, del propio Roosevelt Hernández y de los investigados Erwin Roberto Lara Franco y Lourdes Sarahí Álvarez Rodas.

La acusación afirma que las publicaciones generaron una estigmatización pública que afectó la honra, reputación e integridad de los periodistas denunciantes, además de representar una limitación al ejercicio de la libertad de prensa.