"Es un triunfo de toda la sociedad": CPH celebra requerimiento contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), calificó como una respuesta "legal, positiva y de mucha satisfacción" el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP) contra Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), quien durante su mando se caracterizó por amedrentar contra periodistas hondureños. "Este no es un triunfo de tres periodistas, este no es un triunfo del Colegio de Periodistas, este es un triunfo de toda la sociedad porque la libertad de expresión es de todos", expresó en HCH Sierra.

El 26 de mayo de 2025, el periódico digital de las FF AA publicó una portada con el titular "Sicarios de la verdad", arremetiendo explícitamente contra los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra. No solo se trató de una portada, pues en la edición de ese día, dedicaron cinco páginas descalificando a los profesionales de la comunicación. En ese sentido, el MP informó que "se investigaron publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional castrense, señaladas por periodistas y el CPH como una posible campaña de desacreditación". Por otro lado, Sierra reconoció que fue tardía la reacción del MP para presentar el requerimiento contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto, mencionando que medios de comunicación, el CPH y una organización no gubernamental tuvieron que presionar. Desde su perspectiva, esta acción del MP envía un mensaje a la comunidad internacional de que se está actuando "de una forma positiva y legal, defendiendo un principio universal como lo es la libertad de expresión".

"Acto cobarde"