MP presenta requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La acusación se deriva de una investigación por ataques a la libertad de prensa y de expresión, iniciada tras denuncias relacionadas con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) señalaron que ese contenido podría constituir una campaña de desacreditación contra comunicadores, por lo que el caso fue remitido para su análisis por la fiscalía especializada.

El expediente incluye denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital recopilado, así como la toma de testimonios de personas vinculadas con el caso.

El Ministerio Público recordó que la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos protegidos por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, por lo que su tutela requiere investigaciones y procesos cuando existen indicios de posibles vulneraciones.

Asimismo, enfatizó que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de rendir cuentas cuando las autoridades investigan hechos que puedan representar una afectación a estos derechos fundamentales.