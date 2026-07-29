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MP presenta requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

La Fiscalía acusó a Roosevelt Hernández tras investigar publicaciones señaladas como presuntos ataques contra periodistas y la libertad de prensa

  • Actualizado: 29 de julio de 2026 a las 11:20
MP presenta requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández por ataques a la prensa

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, por una investigación relacionada con presuntos ataques a la libertad de prensa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras. -El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.

La acusación se deriva de una investigación por ataques a la libertad de prensa y de expresión, iniciada tras denuncias relacionadas con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) señalaron que ese contenido podría constituir una campaña de desacreditación contra comunicadores, por lo que el caso fue remitido para su análisis por la fiscalía especializada.

El expediente incluye denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre el material audiovisual y digital recopilado, así como la toma de testimonios de personas vinculadas con el caso.

El Ministerio Público recordó que la libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos protegidos por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, por lo que su tutela requiere investigaciones y procesos cuando existen indicios de posibles vulneraciones.

Asimismo, enfatizó que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de rendir cuentas cuando las autoridades investigan hechos que puedan representar una afectación a estos derechos fundamentales.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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