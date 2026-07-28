Casos de dengue suman 6,218 y Salud llama a la población a eliminar los criaderos

Tegucigalpa, Honduras.- Los casos sospechosos de dengue continúan en ascenso en el país y ya suman más de 6,000 contagios en lo que va del año, por lo que las autoridades sanitarias llaman a la eliminación de criaderos de zancudos. De acuerdo con datos presentados este martes 28 de julio por autoridades de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 29 (del 19 al 25 de julio) se reporta un acumulado de 6,218 casos de dengue a nivel nacional. El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, detalló que de los contagios registrados; un total de 4,632 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 1,478 presentan signos de alarma, y de esos hay 108 que son clasificados como dengue grave. Mejía indicó que estas cifras reflejan no solo la propagación del virus en el territorio, sino también el riesgo que representa para la población si no se toman medidas oportunas de prevención y control.

En cuanto a la mortalidad, las autoridades confirmaron que no se registran más fallecimientos; no obstante, recordaron que tres personas han muerto por complicaciones asociadas al dengue en lo que va del año. Entre ellos, una joven de 22 años originaria de Catacamas; una niña de seis años en el municipio de El Triunfo, Choluteca, y una adolescente de 16 años en la ciudad de Choluteca. Mejía indicó que la población menor de 15 años sigue siendo la más afectada por la picadura del zancudo transmisor Aedes aegypti, debido a la falta de inmunidad previa, la inmadurez de su sistema inmunológico y su mayor vulnerabilidad a la deshidratación rápida. Las regiones que registran mayor incidencia de casos son la Metropolitana del Distrito Central, Choluteca, Catacamas, Cortés, Yoro, Santa Bárbara y Colón. En esas zonas, el personal de la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de control para combatir el vector, indicaron las autoridades sanitarias. No obstante, a nivel nacional han reforzado la estrategia integral para combatir el dengue, enfocándose en la vigilancia epidemiológica constante y en la detección temprana de casos sospechosos. Entre las acciones están los operativos de control del vector, que incluyen fumigación, eliminación de criaderos y campañas educativas dirigidas a la población.