Verdes vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE por Copa Centroamericana

Belmopán, Belice.- El Motagua que comanda el técnico español Javier López está derrotando 1-0 al Verdes FC en el debut de ambos equipos en la Copa Centroamericana 2026.

Min. 12 - Tiro de esquina para el Motagua que casi termina en gol olímpico cuando José Alejandro Reyes le puso mucha rosca y pasó muy cerca.

Min. 6 - Gooooooooooool del Motagua gooooooooooooool de Luis Vega vía lanzamiento de penal. La puso a la derecha del portero que se lanzó al otro costado.

Min. 5 - Penal a favor del Motagua luego de falta dentro del área en contra de Jorge Serrano luego de una mala salida de los locales que rechazaron al centro, Rodrigo de Olivera la tomó y la sirvió al panameño que al entrar recibió falta de Christian Sánchez e Iván Morán.

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE VERDES Y MOTAGUA

Alineaciones

Verdes FC: Verdes FC: 27. Woodrow West, 3. Christian Sánchez, 7. Nahjib Guerra, 10. Jordy Polanco, 14. Darrel Myvett, 23. Iván Morán, 24. Deshawon Nembhard, 25. Krisean López, 31. Rentería, 45. Facundo Silvestre y 99. Miguel Junco.

Motagua: 22- Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 7. Jorge Serrano, 8. Denis Meléndez, 23. José Reyes, 21. Jesús Bátiz y 19. Rodrigo de Olivera