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Verdes vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE por Copa Centroamericana

Motagua comienza su ruta en la Copa Centroamericana de la Concacaf visitando al Verdes FC de Belice

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 16:49
Verdes vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido ONLINE por Copa Centroamericana

El Motagua quiere comenzar con pie derecho en la Copa Centroamericana.

 Foto: Motagua

Belmopán, Belice.- El Motagua que comanda el técnico español Javier López está derrotando 1-0 al Verdes FC en el debut de ambos equipos en la Copa Centroamericana 2026.

Min. 12 - Tiro de esquina para el Motagua que casi termina en gol olímpico cuando José Alejandro Reyes le puso mucha rosca y pasó muy cerca.

Min. 6 - Gooooooooooool del Motagua gooooooooooooool de Luis Vega vía lanzamiento de penal. La puso a la derecha del portero que se lanzó al otro costado.

Min. 5 - Penal a favor del Motagua luego de falta dentro del área en contra de Jorge Serrano luego de una mala salida de los locales que rechazaron al centro, Rodrigo de Olivera la tomó y la sirvió al panameño que al entrar recibió falta de Christian Sánchez e Iván Morán.

INICIÓ EL PARTIDO ENTRE VERDES Y MOTAGUA

Alineaciones

Verdes FC: Verdes FC: 27. Woodrow West, 3. Christian Sánchez, 7. Nahjib Guerra, 10. Jordy Polanco, 14. Darrel Myvett, 23. Iván Morán, 24. Deshawon Nembhard, 25. Krisean López, 31. Rentería, 45. Facundo Silvestre y 99. Miguel Junco.

Motagua: 22- Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 5. Óscar Padilla, 7. Jorge Serrano, 8. Denis Meléndez, 23. José Reyes, 21. Jesús Bátiz y 19. Rodrigo de Olivera

Olimpia, Motagua y Marathón debutan en la Copa Centroamericana

Los azules llegan de disputar una serie de partidos amistosos y de caer en la Supercopa de Honduras contra el Olimpia.

Motagua se encuentra en el Grupo D de la Copa Centroamericana, donde se enfrentará ante el FAS de El Salvador, Cartaginés de Costa Rica, Municipal de Guatemala y Verdes FC de Belice.

Hora y canal dónde ver partido de Copa Centroamericana

Hora: 6:00 PM
Canal que transmite: Espn y Disney+

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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