Jonathan Moya y su motivación para llegar a Motagua: "Ganar la Copa Centroamericana"

Tegucigalpa.- Maleta en mano, experiencia por delante y la confianza de saber cuál es el camino para ganar la Copa Centroamericana. Jonathan Moya levantó este trofeo con la Liga Deportiva Alajuense de Costa Rica y ahora quiere contagiar de esa vivencia a Motagua para que pueda ganar por primera vez este título. ¿Hay fórmula? "Vamos a enfrentar distintos equipos de diferentes países y a todos hay que enfrentarlos de la misma forma", dio su consejo el experimentado delantero costarricense antes de salir hacia Belice del Aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. De allí partió el Ciclón la mañana de este lunes para enfrentar este martes (6:00 pm) a Verdes FC en el estreno azul en el certamen regional. Se trata de un torneo que reúne a lo mejor de la región. Por cierto, el artillero de 34 años es voz autorizada para decir cuáles son los equipos más grandes de Centroamérica. ¿Se "quemará" el delantero de Motagua con pasado en Saprissa y Alajuelense? "Me comprometió..."

Jonathan Moya, ¿cómo has vivido estos primeros días en Motagua?​​​​​​

La verdad que muy bien, me recibieron de muy buena forma. Ya no es lo mismo venir a jugar y enfrentar a un equipo hondureño que ya conformar uno. Me he sentido muy bien, me acuerparon bien los compañeros, el cuerpo técnico, la dirigencia, hasta la afición. Me siento muy motivado y bueno, esperemos en Dios poder ayudar en lo que yo pueda al club Motagua. Vos sabés lo que es ganar la Copa Centroamericana y venís a un club que busca levanarla este trofeo.¿Sentís la responsabilidad de aportar esa cuota para lograr este título que le falta a Motagua?

Sí, creo que en todos los equipos grandes siempre hay ese tipo de presión, de querer ganar siempre todas las competiciones. He tenido la dicha de poder jugar en Saprissa, en la Liga y he ganado ya este formato con Alajuelense. Y la verdad que es bonito, y obviamente una de las razones que me hicieron tomar esta oportunidad (de venir al Ciclón) fue el poder ganarlo con Motagua. El equipo y la afición y todo, la dirigencia está motivada en querer hacer el mayor esfuerzo para poder conseguirla, y esa fue una de las motivaciones también que me hizo tomar esta decisión. ¿Cómo se gana la Copa Centroamericana?

Yo creo que es tomar con seriedad todos los partidos. Al final vamos a enfrentar diferentes equipos de diferentes regiones y a todos hay que enfrentarlos de la misma forma. También sabemos que se pega con el campeonato nacional, y ahí es donde ya viene el tipo de conformación que podamos hacer y la plantilla amplia que tenemos para poder afrontar estos partidos, porque al final no todos van a poder jugar todos los partidos. Creo que eso va a ser importante, el acoplamiento de todos para poder estar todos en una misma sintonía y el que le toque jugar, ya sea en el campeonato nacional o en la Centroamericana, hacerlo de la mejor forma. Yo creo que ahí todos tenemos que estar atentos y tomar con la mayor seriedad todos los partidos. ¿Qué piensas del fútbol hondureño ahora que estás aquí?

No, no, bien, es un fútbol muy parecido al de Costa Rica, estamos en la misma región. Es un juego más físico. Desde los 15 años me ha tocado venir a jugar con selecciones menores y con clubes, y sabemos la presencia que tiene el jugador hondureño y cómo es en su juego. Yo creo que esa es la diferencia con el fútbol tico, que acá presionan más, es más fuerte el tipo de juego, y eso me gusta, al final yo soy centro delantero y tengo que estar acostumbrado a eso. En sí es casi parecido, y también ver lo que ha mejorado el fútbol hondureño en las canchas; eso me parece buenísimo, porque casi no hay sintéticas, si no me equivoco. En comparación con Costa Rica, que sí hay varias, entonces eso también es bonito y hace que el fútbol sea más vistoso. Ya te tocó enfrentar a Olimpia. ¿Qué te parece el clásico de nuestro país a comparación a los de allá?

Todos los clásicos son diferentes. Me tocó en Costa Rica siempre vivirlo, y ahora acá el estadio, la afición es importantísimo, o sea, más un club como Motagua que viene a quedar campeón también, y sabemos que la afición siempre va a exigir campeonatos. Lastimosamente este partido no lo ganamos, pero no hay que bajar la cabeza. Esto está empezando, a nadie le gusta perder campeonatos, y menos con su archirrival, pero al final es fútbol y Dios siempre tiene una oportunidad adelante para nosotros, y hoy la tenemos ya para viajar hacia Belice. Ahora hay que afrontarlo de buena forma, y esos partidos clásicos son lindísimos jugarlos. Espero en esta etapa que tengo por acá poder jugar muchos más.

¿Quiénes son los principales candidatos para ganar esta Copa Centroamericana a tu juicio?

Yo no pongo nombres ni nada, o sea, al final va a ser una competición muy cerrada, cada uno va a querer enfocarse en ganarla. Nosotros obviamente no nos ponemos como si fuéramos los favoritos, pero sí nos ponemos como un candidato a tratar de ganarla. Si vas a preguntar eso a todos los demás jugadores de otros equipos, van a decir lo mismo, que ellos van a ser candidatos a ganarla. Nosotros vamos a ir partido a partido, porque al final tenemos la convicción de poder ganarla, pero tenemos que afrontar cada partido que venga.

¿Creés que el fútbol tico y el hondureño son los mejores de Centroamérica?

Para mí sí. La verdad que, como te dije antes, el tema de las canchas aumenta muchísimo el nivel del fútbol hondureño, y eso es buenísimo. Nosotros, ya que yo he estado jugando en Saprissa y en la Liga, cuando me ha tocado venir acá y jugar contra Motagua, Olimpia, que son equipos grandes, sabemos lo que son estos equipos. Ahora me toca conformar uno, he sentido o he visto la evolución, y obviamente esas también fueron las decisiones, de poder tomar una decisión de estas y no una de Costa Rica. Creo que el fútbol hondureño ha evolucionado muchísimo.

¿Qué jugador de tus compañeros y de los otros clubes de acá te ha impresionado?

Me voy a enfocar más en mi equipo. Hay muchos jugadores jóvenes con mucha calidad, cuando llegué ya conocía a algunos, a Batiz y a Reyes, que los enfrenté en Costa Rica. Ya había escuchado de Droopy, del Pana, o sea, de varios jugadores, pero ya tenerlos de compañeros y el día a día, la verdad que son primero que todo excelentes personas, (6:30) o sea, es un grupo muy sano. Para mí todos me han sorprendido, pero me han gustado mucho Carlos Palma, Andy Hernández, Cléver Portillo. La verdad que hay muchos jugadores muy jóvenes y con bastante proyección. Esas son las partes que también he hablado con el cuerpo técnico, y que me inculcaron a mí también, de poder apoyar a esos jugadores, e impulsarlos a ver más allá. Eso es importante también, que los jóvenes le pregunten a uno. Yo vengo a aportar en el futbolístico, pero también vengo a aportar un poco también de mi experiencia de lo que vivo en otros países.