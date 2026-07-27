Barcelona confirma su lista de jugadores convocados para la gira por Inglaterra

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick ya está en Inglaterra para iniciar con su preparación de cara a la temporada 2026-2027 en St. George’s Park, instalaciones que el Barcelona no visitaba desde 2014, año que significó la última conquista europea de los blaugranas.
El técnico alemán convocó a 30 jugadores, donde destacan los nombres de Ter Stegen, que sigue sin alcanzar un acuerdo con el Ajax a modo de cesión por un año y Frenkie De Jong, lesionado de gravedad en su rodilla derecha.
A ellos se suman once jugadores del primer equipo: Szczęsny, Araujo, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Bernal, Fermín, Roony Bardghji y Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 años por el que Barcelona pagó 22 millones más siete en variables al Borussia Dortmund.
Asimismo, el estratega de 61 años llamó a 17 jugadores de las categorías inferiores, destacando futbolistas como: Yaakobishvili en portería; Cortés y Xavi Espart en defensa; Brian Fariñas, Diarra y Guille Fernández en el mediocampo; con Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara y Shane Kluivert en ataque.
Calendario de partidos para la pretemporada 2026-2027
El Barcelona tiene programados cuatro partidos de preparación antes de su debut liguero del próximo domingo 23 de agosto contra el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.
- FC Barcelona 4-1 CE Europa el pasado viernes 24 de julio, un partido que se celebró a puerta cerrada.
- FC Barcelona vs Birmingham City el viernes 31 de julio en suelo inglés a las 12:45 p.m.
- FC Barcelona vs Udinese y Nottingham Forest el sábado 08 de agosto (45 minutos contra cada equipo), en un torneo triangular que se disputará en el Estadio Bluenergy de Venezia, Italia.
- FC Barcelona vs Al-Ahly de Egipto por el Trofeo Joan Gamper, programado para el miércoles 19 de agosto en el Camp Nou.