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Barcelona confirma su lista de jugadores convocados para la gira por Inglaterra

Hansi Flick, DT del FC Barcelona, confirmó la lista de 30 jugadores convocados para la concentración en St. George’s Park, que terminará el 3 de agosto

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 09:57
Barcelona confirma su lista de jugadores convocados para la gira por Inglaterra

Muchos canteranos, pocos jugadores del primer equipo y dos sorpresas: Ter Stegen y Frenkie De Jong.

 Fotos: Redes sociales y EFE

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick ya está en Inglaterra para iniciar con su preparación de cara a la temporada 2026-2027 en St. George’s Park, instalaciones que el Barcelona no visitaba desde 2014, año que significó la última conquista europea de los blaugranas.

El técnico alemán convocó a 30 jugadores, donde destacan los nombres de Ter Stegen, que sigue sin alcanzar un acuerdo con el Ajax a modo de cesión por un año y Frenkie De Jong, lesionado de gravedad en su rodilla derecha.

A ellos se suman once jugadores del primer equipo: Szczęsny, Araujo, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Bernal, Fermín, Roony Bardghji y Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 años por el que Barcelona pagó 22 millones más siete en variables al Borussia Dortmund.

Karim Adeyemi se convirtió en el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026-2027.

Karim Adeyemi se convirtió en el segundo fichaje del FC Barcelona para la temporada 2026-2027.

 (Foto: EFE)

Asimismo, el estratega de 61 años llamó a 17 jugadores de las categorías inferiores, destacando futbolistas como: Yaakobishvili en portería; Cortés y Xavi Espart en defensa; Brian Fariñas, Diarra y Guille Fernández en el mediocampo; con Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara y Shane Kluivert en ataque.

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Calendario de partidos para la pretemporada 2026-2027

El Barcelona tiene programados cuatro partidos de preparación antes de su debut liguero del próximo domingo 23 de agosto contra el Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.

- FC Barcelona 4-1 CE Europa el pasado viernes 24 de julio, un partido que se celebró a puerta cerrada.

- FC Barcelona vs Birmingham City el viernes 31 de julio en suelo inglés a las 12:45 p.m.

- FC Barcelona vs Udinese y Nottingham Forest el sábado 08 de agosto (45 minutos contra cada equipo), en un torneo triangular que se disputará en el Estadio Bluenergy de Venezia, Italia.

- FC Barcelona vs Al-Ahly de Egipto por el Trofeo Joan Gamper, programado para el miércoles 19 de agosto en el Camp Nou.

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Redacción web
Mario Ramírez

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