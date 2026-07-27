Barcelona confirma su lista de jugadores convocados para la gira por Inglaterra

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick ya está en Inglaterra para iniciar con su preparación de cara a la temporada 2026-2027 en St. George’s Park, instalaciones que el Barcelona no visitaba desde 2014, año que significó la última conquista europea de los blaugranas.

El técnico alemán convocó a 30 jugadores, donde destacan los nombres de Ter Stegen, que sigue sin alcanzar un acuerdo con el Ajax a modo de cesión por un año y Frenkie De Jong, lesionado de gravedad en su rodilla derecha.

A ellos se suman once jugadores del primer equipo: Szczęsny, Araujo, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Bernal, Fermín, Roony Bardghji y Karim Adeyemi, extremo alemán de 24 años por el que Barcelona pagó 22 millones más siete en variables al Borussia Dortmund.