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El Barcelona de Hansi Flick golea en amistoso de pretemporada

Karim Adeyemi no sumó minutos en este amistoso del FC Barcelona ante el Europa

  • Actualizado: 24 de julio de 2026 a las 15:37
El Barcelona de Hansi Flick golea en amistoso de pretemporada

El siguiente amistoso del Barcelona será un encuentro amistoso frente al Birmingham City

 Foto: Cortesía Barcelona

Barcelona, España.- El Barcelona disputó su primer encuentro de pretemporada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper contra el Europa, de Primera Federación que se saldó con victoria por 4-1 para los de Hansi Flick.

El partido fue de entrenamiento y a puerta cerrada, sin prensa ni público, como complemento de las sesiones preparatorias. En un encuentro con alta participación de canteranos y muchos cambios antes de la segunda mitad, el objetivo del Barcelona era coger ritmo competitivo para los jugadores que se están adaptando.

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De hecho, Flick no se arriesgó a hacer las primeras pruebas con su compatriota Karim Adeyemi, el último fichaje culé, presentado el jueves y que entrenó por primera vez con el equipo en la sesión matinal de este viernes.

La siguiente cita de la pretemporada del Barcelona será un encuentro amistoso frente al Birmingham City en el estadio de St. Andrew's, en suelo inglés (viernes, 31 de julio, 20.45 horas). También disputarán la 'Friuli Venezia Giulia Cup', un triangular internacional (con partidos de 45 minutos) en Udine (Italia), contra Udinese y Nottingham Forest, el 8 de agosto.

El último compromiso de pretemporada para los azulgranas es la 61.ª edición del Trofeo Joan Gamper, el miércoles 19 de agosto (20.00), en el que el rival será el Al Ahly egipcio y que servirá para abrir el Camp Nou de cara a la nueva temporada.

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Redacción web
Agencia EFE

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