Mourinho se estrena en su regreso al frente del Real Madrid

Madrid, España.- El portugués José Mourinho se estrenó este viernes con victoria en el que fue el primer encuentro de su segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, un partido de entrenamiento que la primera plantilla blanca disputó contra el Alcorcón, que milita en Primera Federación, a la que derrotó por 1-0 en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un gol de Yáñez.

Ambos equipos se midieron en un duelo que arrancó tras media hora de calentamiento y que hasta el minuto veinte estuvo abierto a la prensa. El resto, discurrió a puerta cerrada y sirvió a ambos conjuntos para empezar a rodar y adquirir tono competitivo tras el parón estival.

Trece años después de su salida del Real Madrid tras tres temporadas (2010-2013), Mourinho dirigió de nuevo a los blancos en su primer 'test' de una pretemporada clave para la preparación de unos futbolistas que se han visto huérfanos de títulos durante las dos últimas campañas.

La sesión comenzó en torno a las 17:28 (15:28 GMT), cuando el conjunto blanco saltó al césped del Alfredo Di Stéfano, en la Ciudad Real Madrid, donde ya calentaba el Alcorcón de Fran Justo, que estrenó nueva camiseta, y esperaba el cuerpo técnico blanco, encabezado por Antonio Pintus y Sami Khedira, a excepción de Mourinho.

La aparición del técnico luso no se produjo hasta las 17:48, momento en el que se dejó ver en la banda, tranquilo y con las manos en los bolsillos, atento a los ejercicios de los jugadores que conformaron su primer once inicial, compuesto en su mayor parte por los integrantes del primer equipo disponibles hasta la fecha.

El Real Madrid salió a su primer choque veraniego con Lunin bajo palos; Carreras, Huijsen, Asencio y Arnold en la línea defensiva; Camavinga, Arda Güler, Cestero y Mastantuono en la medular; y con Gabri Valero y Gonzalo en el frente de ataque.

En el primer minuto de encuentro, y tras una buena incursión en el área de Mastantuono por banda derecha, el argentino fue derribado y el colegiado señaló la pena máxima. Arda Güler, desde el jueves de vuelta con el club tras su paso por el Mundial, fue el encargado del lanzamiento desde los once metros, pero su disparo raso se encontró con una buena parada del meta del Alcorcón.

Sin embargo, el primer y único tanto del encuentro llegaría precisamente desde el punto de penalti. Esta vez, el encargado de convertir fue el canterano Yáñez, que inauguró el marcador, adelantó a los blancos en el minuto 81 de juego y permitió que Mourinho cerrase con victoria el 'redebut' de segunda etapa en el vestuario merengue.

En la grada estuvieron presentes miembros de la primera plantilla como los brasileños Eder Militao o Rodrygo Goes, que continúan con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones, o el capitán uruguayo Federico Valverde, que se incorporó a las órdenes de Mourinho el pasado miércoles tras su participación en el Mundial.

El técnico luso no cuenta todavía con la mayoría de los internacionales que han disputado el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, de modo que los futbolistas del primer equipo presentes en el entrenamiento -Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Arda Güler, Franco Mastantuono y Raúl Asencio- estuvieron acompañados por un grupo de canteranos para completar la convocatoria.

Como parte de su preparación de cara a la temporada 2026/27, que arrancó el pasado 13 de julio, el Real Madrid disputará su segundo partido amistoso el día 28 contra el Leganés, también en Valdebebas. Posteriormente, el primero de agosto se medirá al Fiorentina italiano en Klagenfurt (Austria), antes de viajar a Hungría para enfrentarse el día 8 al Ferencváros, que ya está inmerso en la previa de la Liga Europa.

Finalmente, el 12 de agosto, los blancos estarán de nuevo en España para jugar el trofeo Teresa Herrera contra el Deportivo de La Coruña, de vuelta la primera división después de ocho temporadas.

El día 22, el Real Madrid arrancará la competición con la segunda jornada de liga, en la que visitará al R.C.D Espanyol para, cuatro días más tarde, jugar como local el partido aplazado por el Mundial ante la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada.