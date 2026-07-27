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Esdras López González completa su tercer ciclo de formación en La Masia

Esdras López González, niño hondureño de la categoría U11, concluyó su tercera experiencia de entrenamiento en La Masia, la academia del FC Barcelona, y continúa su proceso de formación

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 10:44
Esdras López González completa su tercer ciclo de formación en La Masia

Esdras López González, de la categoría U11, regresó a Honduras tras completar su tercer ciclo de formación en La Masia, la academia del FC Barcelona, en España.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-El futbolista hondureño Esdras López González, de la categoría U11, regresó a Honduras luego de completar su tercer ciclo de formación en La Masia, la academia del FC Barcelona, en España, donde participó en una nueva etapa de entrenamientos.

Con esta experiencia, el niño suma una nueva participación en el programa de formación del club español.

La Masia es el centro de desarrollo de futbolistas del FC Barcelona, por el que han pasado jugadores que posteriormente integraron el primer equipo y diversas selecciones nacionales.

Antes de viajar a España, Esdras López González formó parte del Barça Academy Pro de Miami, en Estados Unidos, donde conquistó el campeonato con su equipo y finalizó como máximo goleador del torneo en su categoría.

El futbolista hondureño Esdras López González continúa su proceso de formación internacional luego de participar en entrenamientos en La Masia.

El futbolista hondureño Esdras López González continúa su proceso de formación internacional luego de participar en entrenamientos en La Masia.

 (Foto: Cortesía)

El tercer ciclo de formación en La Masia se incorpora al proceso deportivo que el futbolista hondureño ha venido desarrollando en programas oficiales vinculados al FC Barcelona, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Durante este proceso, Esdras López González ha contado con el acompañamiento de sus padres, Milagros González y Esdras Amado López, quienes respaldan su participación en actividades de formación y competencia internacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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