Esdras López González completa su tercer ciclo de formación en La Masia

Tegucigalpa, Honduras.-El futbolista hondureño Esdras López González, de la categoría U11, regresó a Honduras luego de completar su tercer ciclo de formación en La Masia, la academia del FC Barcelona, en España, donde participó en una nueva etapa de entrenamientos.

Con esta experiencia, el niño suma una nueva participación en el programa de formación del club español.

La Masia es el centro de desarrollo de futbolistas del FC Barcelona, por el que han pasado jugadores que posteriormente integraron el primer equipo y diversas selecciones nacionales.

Antes de viajar a España, Esdras López González formó parte del Barça Academy Pro de Miami, en Estados Unidos, donde conquistó el campeonato con su equipo y finalizó como máximo goleador del torneo en su categoría.