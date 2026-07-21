Emilio Izaguirre adelanta nuevo fichaje en Motagua y dos bajas para Supercopa ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El Motagua tiene todo preparado para enfrentar su primer desafío de la temporada, la Supercopa que disputará ante el Olimpia, el archirrival de la ciudad. A las puertas de este desafío, el equipo azul profundo afina los últimos detalles, donde aún no se descarta un fichaje, pero confirma dos bajas para este clásico.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, confirmó a EL HERALDO qué club se mantiene en la búsqueda de un volante en el extranjero, luego de varios intentos fallidos.

Entrevista con Emilio Izaguirre

¿Cómo se ha preparado el equipo para las competencias que se vienen? Tenemos un equipo con cinco amistosos, con equipos de segunda división, con potros, y jugamos y creo que los jugadores se han ido soltando, el último partido que tuvimos amistosos fue en Nacaome contra Piratas de segunda división, descansaron el domingo, hoy entrenaron por la mañana, el miércoles por la mañana, luego concentración y estar listos para esta final que es muy importante para nosotros. ¿Ilusiona una Supercopa para el equipo? El equipo está enfocado, está concentrado en que es inusual, primera vez en la historia, yo creo que una final en una pretemporada es algo bonito también, yo creo que es algo innovador, algo del campeón del torneo de clausura y apertura. Sabemos que es muy importante, aunque vengamos casi todo un mes, cinco semanas de trabajar todo el horario, pero estamos listos para encarar este partido, luego viajamos el día lunes a Belice y encarar la CONCACAF y estamos listos ya para encarar todo lo que representa final, CONCACAF y Liga Nacional. En cuanto a fichaje, ¿se espera más incorporaciones el equipo? Bueno, nosotros tenemos dos jugadores de experiencia por puesto y el tercero es el jugador joven de nuestras reservas y tenemos alrededor de 28 o 29 jugadores escritos en primera, creo que ahora solo se pueden escribir 30 y tenemos dos que pueden venir, puede venir uno o no puede venir nadie, estamos completos en el plantel. Esperemos que las cosas sean de lo mejor para Motagua, yo creo que sí faltaría un fichaje sería un media punta, un volante mixto, eso es lo que hemos buscado, se nos han caído, creo que hemos tenido negociaciones con jugadores, pero yo creo que si no está ahí igual, Jordan García puede ser el que puede pelear ahí con Denis Meléndez .