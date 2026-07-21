Dani Turcios rompe silencio sobre Liga Nacional, Olimpia y Selección de Honduras: "No esperen Mundial"

El experimentado exjugador y ahora entrenador, Dani Turcios , conversó con EL HERALDO y analizó el panorama que viene en la Liga Nacional , el nuevo formato, la Supercopa y la Copa Centroamericana.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de finalizado el Mundial , las miradas se enfocan en las actividades de las competencias que tendrán los equipos hondureños en la Liga Nacional y los torneos internacionales, la mirada y el análisis de los exfutbolistas se hace sentir.

Tal y como se caracteriza Turcios, uno de los aspectos que también dejó al descubierto es la exportación de jugadores hondureños, su bajo nivel y el futuro de la selección de Honduras de cara a las próximas eliminatorias.

¿Qué te parece el nuevo formato de la Liga Nacional?

Vamos a ver ahora el campeonato con doce equipos, que tal funciona, ojalá que funcione para bien. Van a haber más jugadores a disposición del cuerpo técnico de la Selección Nacional y un trofeo bonito para poderlo disputar, un día bonito, con pretemporada.

¿Qué te parece que se jugará una Supercopa?

Yo creo que es bonito para que te dé un poco de ánimo para el inicio del torneo nacional y del torneo centroamericano.

¿Cómo logras ver este Olimpia, vos que estuviste ahí adentro y lo viste con Troglio y ahora Espinel?

Con Espinel no lo he logrado ver, no te voy a mentir. He visto muy pocos partidos. Al estadio no he vuelto, tengo mucho tiempo de no ir al estadio.

¿Por qué no vas al estadio?

No me apetece, de verdad. Prefiero a veces quedarme en casa, viendo la Liga Nacional, pero si hay Liga Mexicana o Liga Española o Liga Italiana, prefiero ver las otras ligas, incluso ver la MLS. Entonces te mentiría, pero de vez en cuando he visto partidos del equipo y por eso me sorprende que diga él que ganó el menos malo, me sorprende que hable así de Motagua. Pero bueno, no he visto las contrataciones que han hecho.

¿Por qué los extranjeros no han logrado consolidarse en el Olimpia?

Pero no se le ha pegado desde que Troglio estaba acá tampoco, hace muchísimos años. Y con los jugadores nacionales le basta a Olimpia, acá en la Liga Nacional, le tendría que bastar con los jugadores nacionales porque es un plantel bastante grande, bastante amplio. Y yo creo que con ese plantel bien entrenado le tiene que bastar, siempre le ha bastado. No sé si a nivel de Centroamérica le basta.

Se viene la Copa Centroamericana y Olimpia se enfrentará contra Saprissa, ¿quién es el más grande?

No, no te puedo opinar de esa manera porque uno ve cómo compiten los equipos costarricenses y no por gusto la Liga (Alajuelense) es tricampeón en Centroamérica. Entonces, desde ahí ya nos deja mal parados.

Ahorita los equipos ticos hicieron pretemporada enfrentando a los clubes mexicanos.

Es correcto, el mismo Comunicaciones anda jugando con Cruz Azul en México. Pero no se trata de eso, se trata de verlos competir ya, ¿no? Como te repito, el tico ahorita Alajuela es el tricampeón de Centroamérica. Es el rey, es el que manda. Tricampeón no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que a nivel de Centroamérica va a estar ese choque atractivo, ese choque que levanta mucho morbo para saber cuál es verdaderamente el más grande, ¿no?.

¿Por qué no se exporta tanto jugador al extranjero?

Ha bajado la calidad, eso sin duda. Y les digo yo que ahora que es más fácil exportar futbolistas es cuando no salen futbolistas. Y ahora hasta uno se vende por TikTok, por redes sociales, te vendes solito. Incluso he visto jugadores que salen a jugar fuera que yo ni el nombre les conozco que han jugado acá en Honduras varios años y ahora están jugando en equipos fuera del país.

Ahora es más fácil exportar futbolistas, claro. Yo creo que ya requieren un poco más de exportar a ciertas ligas, pero ya ligas de nivel, ni en la liga mexicana, vemos un hondureño. Ya exportar a Inglaterra, Italia, ya se complica más. Y creo que vemos la intermitencia en la que cae Palma, por ejemplo, que ha tenido no sé cuántos equipos ha cambiado en dos o tres años. Entonces, eso es lo que también hace mermar un poco que volteen a ver a nuestro país.

El caso de Dereck Moncada, ¿qué piensas de él?

Dereck, un chico muy centrado, yo lo tuve en reserva. Un chico muy centrado, muy preparado. Yo creo que el mayor logro de este chico ha sido la familia, es la crianza que le han dado, es la responsabilidad que ha actuado, en este caso, el abuelo con él, en prepararlo físicamente.

Yo creo que eso le ha ayudado mucho. Un chico muy inteligente, muy centrado en lo que hace, muy disciplinado. Eso es lo que te lleva al éxito. A veces, jugadores, siempre decimos nosotros, ahora, a veces con menor potencial, pero claros de la mente pueden lograr los objetivos. Dereck tiene de los dos, es un gran jugador y está muy claro de la mente.

Pinto se logró ir, finalmente, de la Olimpia, Dani. ¿Crees que le afecte a Olimpia?

Pues es un jugador importante para el Olimpia. No va a estar, sin duda alguna, hay muchos jugadores que lo pueden suplir. Pero esa cantidad de asistencias, esa cantidad de goles que metía Pinto en el torneo le van a hacer falta.

Motagua repatrió a Bátiz, trae a Marinacci, ¿Crees que se fortalece?

Sin duda, se fortalece. Aparte que ya tenía un plantel bastante bueno. Yo creo que Alejandro Reyes llegó a aportar algo que a nosotros nos dolió muchísimo cuando fue a Olimpia. Muchachos como nosotros lo sacamos también. Un buen chico, muy responsable, muy disciplinado. Un gran jugador, un potencial físico impresionante.Y que está dando su mejor versión en Motagua.Hay que ver si tiene para más todavía, porque esto de selección nacional lo tiene que motivar muchísimo.

¿Cómo has visto la selección con este arranque técnico español?

Es complicado. Solo son dos partidos que se han jugado, donde se han probado jugadores. El último partido contra Argentina, bueno, primero contra Perú, debutaron como seis (jugadores). Ahorita debutaron más. Entonces, está dando mucho protagonismo a esas primeras oportunidades. Ya depende de los jugadores si se la merecen y se la ganan.

Se dejó escapar no clasificar a un Mundial que considera con más factible ¿Crees que era la más fácil?

Por el hecho de que no estaba México, no estaba Canadá, Estados Unidos. Y ahora pues ya vamos a tener que sumarlos a ellos en la lucha. Sí, lo comparto. Esta eliminatoria fue la más fácil. Si no se clasificó, yo creo que la gente tiene que estar clara. Le decía recién a tu compañero, ustedes son los más indicados para poderle llevar con claridad el panorama que se nos avecina. Para mí no de cuatro años, para mí de ocho y creo que un poco más.

Porque no podemos darle responsabilidad a estos chicos ahorita, a Dereck, al hermano, al hijo de David. A todos estos chicos ahorita no les puede dar la responsabilidad que vayan a México y pasen por arriba a México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá y todas estas islas que han crecido muchísimo. Entonces yo creo que se nos avecina un panorama que ojalá que ellos tengan ese crecimiento futbolístico, esa experiencia para agarrarla lo más rápido posible.