Más de 7,000 cirugías reducen la mora quirúrgica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. -Para miles de hondureños, recibir un diagnóstico que requiere una intervención quirúrgica dentro de la red pública de hospitales significa iniciar una larga espera marcada por el dolor, la incertidumbre y la preocupación.

Son pacientes que aguardan con esperanza una llamada que les confirme una fecha para ingresar al quirófano y recuperar su salud.

Esa es la realidad que enfrentan actualmente 10,948 hondureños que permanecen en la lista de espera quirúrgica en los hospitales del sistema sanitario público.

Lamentablemente, muchos de ellos han esperado meses e incluso años para lograr un cupo e ingresar al quirófano.

De acuerdo con datos del Departamento de Servicios de Segundo Nivel de Atención de la Secretaría de Salud (Sesal), hasta junio se registraban 5,251 pacientes en mora, es decir, personas que llevan esperando más de 90 días para ser operadas.

Aunque las autoridades implementaron el Plan de Reducción de Mora Quirúrgica con el objetivo de disminuir el número de pacientes pendientes de operación, la realidad es que el ritmo de ingreso de nuevos casos continúa ejerciendo presión sobre los hospitales públicos, elevando nuevamente la cantidad de personas que requieren una cirugía.

Según los datos oficiales, entre marzo y junio se sacó de las listas de espera a un total de 7,029 hondureños, de los cuales 6,689 fueron intervenidos en quirófanos de 29 hospitales públicos.

Mientras que 340 fueron atendidos en hospitales privados, a través de un convenio que firmó la Sesal con el sector privado.

Los reportes de los hospitales públicos muestran que en marzo se realizaron 2,188 cirugías, convirtiéndose en el mes con mayor producción quirúrgica del período analizado.

En abril se efectuaron 1,246 procedimientos, mientras que en mayo la cifra alcanzó las 1,854 operaciones y en junio se reportaron 1,401 cirugías.

Sin embargo, el comportamiento de la lista de espera evidencia que el problema está lejos de resolverse, debido a que la cantidad de nuevos pacientes que requieren una cirugía continúa creciendo.

Aunque el sistema sanitario continúa operando, todavía no logra superar la demanda acumulada.

En marzo, la lista de pacientes pendientes de cirugía era de 11,091 personas; en abril bajó a 10,476; en mayo volvió a subir a 10,669 y en junio alcanzó los 10,948 pacientes en espera.

“Por diferentes motivos, esta lista de espera y de mora quirúrgica día con día va en aumento; es decir, hoy por hoy, el paciente que no se operó entra en una lista de espera”, dijo el viceministro de Salud, Eduardo Midence.

La situación refleja uno de los principales desafíos de la red pública sanitaria, que es aumentar la cantidad de operaciones.De acuerdo con expertos, esto no solo depende de la voluntad de los hospitales, sino de la disponibilidad de recursos humanos, infraestructura y suministros médicos.

Médicos entrevistados señalaron que los hospitales necesitan contar con quirófanos habilitados, anestesiólogos, cirujanos, personal de enfermería especializado, medicamentos e insumos para mantener una programación constante de procedimientos.

Por lo tanto, cuando uno de estos elementos falla, la capacidad de operación disminuye y los pacientes deben continuar esperando.

“La mora quirúrgica tiene ciertos elementos, como lavandería, central de esterilización de equipo, ropería, lo que es el almacén en el quirófano y el quirófano propiamente. Todos esos cinco actores, en términos generales, tienen que ver con la reducción de la mora”, dijo Darío Zúñiga, director del Hospital Escuela.

Aseguró que en los últimos meses han solucionado varios de esos problemas que impedían aumentar la cantidad de cirugías. Además, con el aumento en el número de quirófanos se ampliará el número de operaciones.

“Tenemos 18 quirófanos que hacen 60 cirugías electivas diarias y unas 20 de emergencia, y en octubre de este año vamos a tener 25 quirófanos habilitados, lo que se va a traducir en 100 cirugías diarias”, aseguró.

Hasta junio, el hospital registraba más de 2,600 pacientes en espera, de los cuales el 67 % lleva esperando más de tres meses.