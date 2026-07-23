Sacudida en Salud: destituyen a tres altos funcionarios de Recursos Humanos

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de las negociaciones con el Colegio Médico (CMH) por la restitución de varios galenos que fueron despedidos y el pago que se les adeuda, la Secretaría de Salud (Sesal) realizó cambios en cargos estratégicos en el área de Recursos Humanos (RR HH). Mediante la circular 022-GA-2026, del 13 de julio, que conoció EL HERALDO, la institución oficializa el nombramiento de nuevos funcionarios directamente vinculados a los procesos de contratación de personal. Como parte de estos movimientos, fueron destituidos el abogado Víctor Daniel Oliva, quien se desempeñaba como subgerente de Recursos Humanos; Jorge Luis López, quien fungía como jefe del Departamento de Contratos; y una tercera persona que ocupaba el cargo de jefe de Selección y Contratación.

En sustitución, las autoridades administrativas de la Sesal nombraron a Evelin Ramos González como nueva subgerente de Recursos Humanos. Asimismo, fue designado el abogado Cristhian Alexander Toscano como jefe del Departamento de Contratos, mientras que la abogada Rosa Edith Funes Castellanos asumió como jefa de Selección y Contratación. Ellos se encargarán de darle continuidad a los procesos pendientes relacionados con Recursos Humanos, establece la circular. Según se conoció, los cambios administrativos se producen en medio de los reclamos del gremio médico por la falta de pago de hasta siete meses de salario y la demora en la restitución de los profesionales de la salud que fueron separados de sus cargos al inicio de la actual administración.

Esta problemática ha generado protestas por parte del gremio médico, quienes exigen el cumplimiento de los acuerdos. Por lo que estas modificaciones buscan agilizar la atención de estos procesos pendientes y el cumplimiento de los acuerdos con el gremio de la salud. No obstante, el representante del CMH, Haroldo López, cuestionó la efectividad de estas decisiones y consideró que no representan una solución real al problema de fondo. López descartó que los cambios tengan relación directa con la problemática que enfrenta el sector salud. "Eso no tiene nada que ver con el problema que estamos enfrentando con la contratación de médicos", afirmó. Señaló que los cambios no garantizan avances en el pago de salarios ni en la recontratación del personal médico, procesos que continúan estancados pese a las mesas técnicas instaladas con las autoridades.