Para enfrentar sequía en corredor seco, más de 15,000 mil familias reciben asistencia alimentaria

Con el inicio de la "Operación de respuesta por sequía", el Gobierno de la República apoyará a más de 15,000 familias afectadas en los municipios del corredor seco que se ubican en los departamentos de Choluteca y El Paraíso.
La operación es ejecutada de manera coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), instituciones que trabajan de forma conjunta para hacer llegar la ayuda directamente a las comunidades priorizadas.
Cada ración contiene alimentos esenciales para el consumo familiar, entre los que se encuentran: harina, arroz, frijoles, pastas, salsas, chocolate en polvo, avena, sardinas, maíz dulce, enlatados, aceite, manteca, café y otros productos de primera necesidad.
El centro de operaciones será en las instalaciones de Copeco en Choluteca, desde donde diariamente parten los cargamentos hacia los diferentes municipios del corredor seco, con el objetivo de repartir 900 sacos diarios.
Esta acción forma parte de la respuesta del Gobierno del presidente Nasry Asfura para atender los efectos de la sequía y brindar apoyo oportuno a miles de hogares, priorizando la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables.
La primera entrega de las raciones de alimentos se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Flores, Choluteca y fue presidida por la primera dama Lissette del Cid de Asfura.
“Hoy estamos aquí para decirles a estas familias que no están solas. Nuestro compromiso es acompañarlas, escucharlas y brindarles respuestas concretas en los momentos más difíciles", aseguró la primera dama.
Asimismo, hizo un llamado a mantener la unidad entre las instituciones y las comunidades para seguir enfrentando los desafíos que provoca el cambio climático, reafirmando que la prioridad del Gobierno del presidente Nasry Asfura es "proteger el bienestar y la seguridad alimentaria de las familias hondureñas".
¿Antecedentes? Bajo el nombre de “Respuesta inmediata para salvar vidas mediante la producción alimentaria en emergencias” y con una inversión de 2.15 millones de dólares del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) benefició a 4,000 hogares en los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua.
La "Operación de respuesta por sequía" representa una de las principales acciones de apoyo para las familias del corredor seco, donde la falta de lluvias ha comprometido la producción de alimentos y comoconsecuencia, sus medios de subsistencia.