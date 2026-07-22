Para enfrentar sequía en corredor seco, más de 15,000 mil familias reciben asistencia alimentaria

¿Antecedentes? Bajo el nombre de “Respuesta inmediata para salvar vidas mediante la producción alimentaria en emergencias” y con una inversión de 2.15 millones de dólares del Fondo Humanitario Regional para América Latina y el Caribe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) benefició a 4,000 hogares en los departamentos de Choluteca, Valle y Comayagua.