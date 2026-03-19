Nasry Asfura firma fideicomiso para compra de medicamentos y atención a mora quirúrgica

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura firmó este 19 de marzo un convenio para el establecimiento de un fideicomiso que servirá para la compra y abastecimiento de medicamentos. El fideicomiso se estableció con un banco nacional y también servirá para atender problemas del sistema sanitario como la mora quirúrgica.

El jefe de Estado afirmó que "próximamente se va a empezar a atender la mora quirúrgica para empezar a hacer más de 16 mil cirugías pendientes en los hospitales públicos y el Seguridad Social". "Este fideicomiso incluye la compra masiva de medicamentos, la adquisición y mantenimiento de equipo médico para hospitales, y la programación nacional de cirugías bajo vigilancia ciudadana y mediática", apuntó el mandatario. Finalmente estableció que se busca garantizar el acceso a servicios médicos especializados y la atención a pacientes con enfermedades renales, quienes recibirán tratamiento continuo y condiciones adecuadas.