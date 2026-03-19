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Nasry Asfura firma fideicomiso para compra de medicamentos y atención a mora quirúrgica

Actualmente existe una mora quirúrgica de 13,700 pacientes en Honduras

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 18:27
Nasry Asfura firma fideicomiso para compra de medicamentos y atención a mora quirúrgica

El presidente Nasry Asfura firmó el fideicomiso este jueves 19 de marzo.

Foto: Cortesía gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura firmó este 19 de marzo un convenio para el establecimiento de un fideicomiso que servirá para la compra y abastecimiento de medicamentos.

El fideicomiso se estableció con un banco nacional y también servirá para atender problemas del sistema sanitario como la mora quirúrgica.

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El jefe de Estado afirmó que "próximamente se va a empezar a atender la mora quirúrgica para empezar a hacer más de 16 mil cirugías pendientes en los hospitales públicos y el Seguridad Social".

"Este fideicomiso incluye la compra masiva de medicamentos, la adquisición y mantenimiento de equipo médico para hospitales, y la programación nacional de cirugías bajo vigilancia ciudadana y mediática", apuntó el mandatario.

Finalmente estableció que se busca garantizar el acceso a servicios médicos especializados y la atención a pacientes con enfermedades renales, quienes recibirán tratamiento continuo y condiciones adecuadas.

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Actualmente existe una mora quirúrgica de 13,700 pacientes en Honduras, por lo que el gobierno Asfura busca atender esta emergencia.

A esto se suma que el 30% de los quirófanos en los hospitales públicos están inhabilitados o fuera de servicio.

Ante la mora quirúrgica se aprobó un decreto que lleva por nombre Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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