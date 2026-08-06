Productores de La Mosquitia recibirán apoyo para reanudar siembras tras pérdidas por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) anunció un plan de apoyo orientado a reactivar la producción agrícola en La Mosquitia, región que fue una de las más afectadas por las recientes inundaciones que provocaron pérdidas significativas en cultivos de pequeños y medianos productores. El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, informó que se entregarán semillas de arroz y frijol a las familias afectadas por las inundaciones para que puedan retomar las siembras en los próximos ciclos agrícolas y recuperar parte de la producción perdida. La medida surge tras una gira de trabajo en la zona, realizada en coordinación con la organización Ayuda en Acción, durante la cual las autoridades recorrieron varias comunidades para conocer de primera mano las necesidades del sector agrícola.

Según lo detallado por la SAG, la distribución de semilla de arroz se realizará de forma inmediata en las áreas donde las condiciones del suelo ya permiten reiniciar las labores agrícolas. En tanto, la entrega de semilla de frijol está prevista entre los meses de septiembre y octubre, aprovechando el siguiente ciclo de siembra. El plan también incluye el fortalecimiento del trabajo de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) con el fin de impulsar la investigación, la formación de profesionales y la asistencia técnica para los productores. Además, se brindará asistencia técnica a una empresa procesadora de medusa para mejorar sus estándares de producción y fortalecer su capacidad operativa. Según las autoridades, esta empresa genera más de 230 empleos para mujeres cuando opera a plena capacidad, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para decenas de hogares de la región.