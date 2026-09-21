Modelos e influencers: Las bellas parejas de los jugadores de la Selección de Honduras

Las chicas también se roban el show. Te mostramos las lindas parejas de los jugadores de la Selección Nacional de Honduras.
Edrick Menjívar: Su esposa es Takashi McNab. Tienen varios años de matrimonio y han formado una familia. Ella se mantiene alejada de los reflectores.
Edwin Rodríguez: El volante de Olimpia está casado con Vanessa Alvarado. Han mantenido una relación de varios años y seguido se le ve en los estadios apoyando al "Garrobo de Quimistán".
Joseph Rosales: Su pareja es Yensy Bonilla. La bella olanchana ha acompañado al lateral catracho durante su etapa en la MLS.
Jonathan Rubio: Su esposa es Catarina Vieira, una joven portuguesa que enamoró al futbolista hondureño. Se casaron tras varios años de noviazgo durante la etapa del mediocampista en el fútbol europeo.
Luis Palma: Su pareja es Annie Córdova. Es una linda joven ceibeña que conquistó al delantero catracho desde su etapa en el Vida. Ahora son esposos y viven juntos en Polonia.
Denil Maldonado: Su esposa es Iving Brun. En sus publicaciones suele demostrar su amor por el defensor catracho y juntos tienen un pequeño bebé.
Kervin Arriaga: Su pareja es Daniella Zavala. Han mantenido varios años de relación y actualmente vive en Europa con el volante catracho.
Bryan Róchez: Está casado con Madeline Ordóñez desde el 2023. La guapa esposa del volante del Olimpia roba suspiros en redes sociales.
Luis Vega: El defensor de Motagua comparte su vida con la guapa Dariela Aguilar.