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Modelos e influencers: Las bellas parejas de los jugadores de la Selección de Honduras

La Bicolor jugará este mes tres partidos de la Concacaf Nations League 2026

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 14:14
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Las chicas también se roban el show. Te mostramos las lindas parejas de los jugadores de la Selección Nacional de Honduras.

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Edrick Menjívar: Su esposa es Takashi McNab. Tienen varios años de matrimonio y han formado una familia. Ella se mantiene alejada de los reflectores.

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Edwin Rodríguez: El volante de Olimpia está casado con Vanessa Alvarado. Han mantenido una relación de varios años y seguido se le ve en los estadios apoyando al "Garrobo de Quimistán".

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Joseph Rosales: Su pareja es Yensy Bonilla. La bella olanchana ha acompañado al lateral catracho durante su etapa en la MLS.

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Jonathan Rubio: Su esposa es Catarina Vieira, una joven portuguesa que enamoró al futbolista hondureño. Se casaron tras varios años de noviazgo durante la etapa del mediocampista en el fútbol europeo.
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Luis Palma: Su pareja es Annie Córdova. Es una linda joven ceibeña que conquistó al delantero catracho desde su etapa en el Vida. Ahora son esposos y viven juntos en Polonia.

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Denil Maldonado: Su esposa es Iving Brun. En sus publicaciones suele demostrar su amor por el defensor catracho y juntos tienen un pequeño bebé.
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Kervin Arriaga: Su pareja es Daniella Zavala. Han mantenido varios años de relación y actualmente vive en Europa con el volante catracho.

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Bryan Róchez: Está casado con Madeline Ordóñez desde el 2023. La guapa esposa del volante del Olimpia roba suspiros en redes sociales.
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Luis Vega: El defensor de Motagua comparte su vida con la guapa Dariela Aguilar.
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