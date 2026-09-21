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Enfrentó a Honduras en el Mundial 2014 y podría ir a la cárcel por insólito motivo

El mediocampista fue apartado temporalmente de la concentración que el equipo dirigido por Murat Yakin realiza en Belek, Turquía

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 10:51
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Jugador metido en serios problemas con la ley. Queda fuera de la selección y podría ir a la cárcel tras ser acusado de grave delito.

Fotos: Cortesía.
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La selección de Suiza afrontará sus cuatro próximos partidos de la Liga de Naciones sin su capitán y una de sus principales figuras, después de que se conociera un caso relacionado con un certificado falso de vacunación contra el covid-19.
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El mediocampista fue apartado temporalmente de la concentración que el equipo dirigido por Murat Yakin realiza en Belek, Turquía.
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La decisión se produjo luego de que el propio futbolista reconociera públicamente que durante la pandemia consiguió un certificado de vacunación falso.
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Granit Xhaka explicó que en aquel momento tenía una profunda desconfianza hacia las vacunas y aseguró que ahora asume toda la responsabilidad por aquella decisión.
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El jugador también manifestó su disposición de colaborar con las autoridades suizas para esclarecer completamente lo ocurrido.
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La Fiscalía del cantón de Lucerna abrió una investigación relacionada con el caso y busca determinar si existieron posibles delitos vinculados con el certificado.
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De acuerdo con medios suizos, una médica también estaría relacionada con la investigación por la presunta emisión del documento.
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Xhaka, quien actualmente milita en el Sunderland de Inglaterra, será interrogado por las autoridades a comienzos de octubre, según la información difundida en Suiza.
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El futbolista mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el proceso y todavía no existe una decisión definitiva sobre posibles consecuencias legales.
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La Federación Suiza de Fútbol confirmó que la ausencia del capitán fue acordada entre ambas partes y que su situación será revisada después de esta fecha internacional.
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El volante de 33 años es el jugador con más apariciones en la historia de la selección suiza, con 152 partidos internacionales, y disputó el Mundial de 2026, donde llegó hasta los cuartos de final con su país.
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Además, el capitán suizo tiene un antecedente especial para los hondureños, ya que enfrentó a la Selección de Honduras en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que la escuadra helvética se impuso 3-0 en la última jornada del Grupo E.
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Su ausencia representa una baja importante para el conjunto helvético, que comenzará su participación en la Liga de Naciones de la UEFA en la segunda categoría de la competición.
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Suiza visitará a Macedonia del Norte el 26 de septiembre y posteriormente enfrentará como visitante a Escocia el 29 del mismo mes.
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El calendario continuará en octubre con los partidos como local ante Eslovenia, el día 3, y Macedonia del Norte, el día 6, ambos en Lucerna.
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