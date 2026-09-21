Enfrentó a Honduras en el Mundial 2014 y podría ir a la cárcel por insólito motivo

Jugador metido en serios problemas con la ley. Queda fuera de la selección y podría ir a la cárcel tras ser acusado de grave delito.
La selección de Suiza afrontará sus cuatro próximos partidos de la Liga de Naciones sin su capitán y una de sus principales figuras, después de que se conociera un caso relacionado con un certificado falso de vacunación contra el covid-19.
El mediocampista fue apartado temporalmente de la concentración que el equipo dirigido por Murat Yakin realiza en Belek, Turquía.
La decisión se produjo luego de que el propio futbolista reconociera públicamente que durante la pandemia consiguió un certificado de vacunación falso.
Granit Xhaka explicó que en aquel momento tenía una profunda desconfianza hacia las vacunas y aseguró que ahora asume toda la responsabilidad por aquella decisión.
El jugador también manifestó su disposición de colaborar con las autoridades suizas para esclarecer completamente lo ocurrido.
La Fiscalía del cantón de Lucerna abrió una investigación relacionada con el caso y busca determinar si existieron posibles delitos vinculados con el certificado.
De acuerdo con medios suizos, una médica también estaría relacionada con la investigación por la presunta emisión del documento.
Xhaka, quien actualmente milita en el Sunderland de Inglaterra, será interrogado por las autoridades a comienzos de octubre, según la información difundida en Suiza.
El futbolista mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el proceso y todavía no existe una decisión definitiva sobre posibles consecuencias legales.
La Federación Suiza de Fútbol confirmó que la ausencia del capitán fue acordada entre ambas partes y que su situación será revisada después de esta fecha internacional.
El volante de 33 años es el jugador con más apariciones en la historia de la selección suiza, con 152 partidos internacionales, y disputó el Mundial de 2026, donde llegó hasta los cuartos de final con su país.
Además, el capitán suizo tiene un antecedente especial para los hondureños, ya que enfrentó a la Selección de Honduras en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que la escuadra helvética se impuso 3-0 en la última jornada del Grupo E.
Su ausencia representa una baja importante para el conjunto helvético, que comenzará su participación en la Liga de Naciones de la UEFA en la segunda categoría de la competición.
Suiza visitará a Macedonia del Norte el 26 de septiembre y posteriormente enfrentará como visitante a Escocia el 29 del mismo mes.
El calendario continuará en octubre con los partidos como local ante Eslovenia, el día 3, y Macedonia del Norte, el día 6, ambos en Lucerna.