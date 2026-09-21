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Nations League 2026-2027: Honduras y sus números ante Surinam, Jamaica y Martinica

Conoce cómo está el historial de enfrentamientos entre Honduras y las selecciones que tendrá como rivales en la Nations League 2026-2027

  • Actualizado: 21 de septiembre de 2026 a las 09:37
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La Selección de Honduras comenzará una nueva aventura en la Nations League de Concacaf 2026-2027, torneo que marcará una nueva etapa bajo la dirección del técnico español José Francisco Molina.

 Foto: Cortesía redes FFH
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Tras quedar fuera de las últimas tres Copas del Mundo, la Bicolor afrontará la competencia regional con el objetivo de recuperar la confianza de su afición y construir una estructura de juego competitiva con miras a los próximos desafíos internacionales.

 Foto: EFE
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De entrada, Honduras tendrá como primer rival a Surinam este viernes 25 de septiembre a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. En el historial entre ambas selecciones se registran tres enfrentamientos, con una victoria para Honduras y dos empates, aunque el último antecedente se remonta a 1985.

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Después de ese compromiso, Honduras viajará para medirse con Jamaica el lunes 28 de septiembre a las 6:00 de la tarde. En este caso, el historial es mucho más amplio, con 30 enfrentamientos entre ambas selecciones, donde existe una marcada paridad con 12 triunfos para cada lado y seis empates.

 Foto: Cortesía redes FFH
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Posteriormente, Honduras se enfrentará como visitante a Martinica el viernes 2 de octubre a las 6:00 de la tarde. La historia entre ambos combinados es corta, con apenas dos encuentros disputados y un balance de una victoria para Honduras y un empate, ambos registrados en 2019.

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Finalmente, la Selección Nacional cerrará esta primera fase nuevamente contra Jamaica el lunes 5 de octubre a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.

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El calendario obligará a Honduras a disputar cuatro partidos (dos como visitante y dos como local) en una ventana internacional bastante comprimida, situación que convierte cada encuentro en una oportunidad para avanzar de ronda en la competencia.

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El principal objetivo de Honduras será terminar entre los dos primeros lugares de su grupo para conseguir el boleto a los Cuartos de Final, donde ya esperan Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, selecciones que avanzaron directamente por su posición en el ranking de Concacaf.

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Asimismo, la Nations League tendrá una importancia adicional para la Bicolor, debido a que el torneo funciona como vía de clasificación para la Copa Oro 2027. Por ello, las selecciones que consigan avanzar a los Cuartos de Final obtendrán automáticamente su pase al certamen más importante de la región.

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¿Logrará Honduras avanzar a la siguiente ronda de la Nations League o se quedará en el camino?

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