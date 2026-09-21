Nations League 2026-2027: Honduras y sus números ante Surinam, Jamaica y Martinica

La Selección de Honduras comenzará una nueva aventura en la Nations League de Concacaf 2026-2027, torneo que marcará una nueva etapa bajo la dirección del técnico español José Francisco Molina.
Tras quedar fuera de las últimas tres Copas del Mundo, la Bicolor afrontará la competencia regional con el objetivo de recuperar la confianza de su afición y construir una estructura de juego competitiva con miras a los próximos desafíos internacionales.
De entrada, Honduras tendrá como primer rival a Surinam este viernes 25 de septiembre a las 7:00 de la noche en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. En el historial entre ambas selecciones se registran tres enfrentamientos, con una victoria para Honduras y dos empates, aunque el último antecedente se remonta a 1985.
Después de ese compromiso, Honduras viajará para medirse con Jamaica el lunes 28 de septiembre a las 6:00 de la tarde. En este caso, el historial es mucho más amplio, con 30 enfrentamientos entre ambas selecciones, donde existe una marcada paridad con 12 triunfos para cada lado y seis empates.
Posteriormente, Honduras se enfrentará como visitante a Martinica el viernes 2 de octubre a las 6:00 de la tarde. La historia entre ambos combinados es corta, con apenas dos encuentros disputados y un balance de una victoria para Honduras y un empate, ambos registrados en 2019.
Finalmente, la Selección Nacional cerrará esta primera fase nuevamente contra Jamaica el lunes 5 de octubre a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés.
El calendario obligará a Honduras a disputar cuatro partidos (dos como visitante y dos como local) en una ventana internacional bastante comprimida, situación que convierte cada encuentro en una oportunidad para avanzar de ronda en la competencia.
El principal objetivo de Honduras será terminar entre los dos primeros lugares de su grupo para conseguir el boleto a los Cuartos de Final, donde ya esperan Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, selecciones que avanzaron directamente por su posición en el ranking de Concacaf.
Asimismo, la Nations League tendrá una importancia adicional para la Bicolor, debido a que el torneo funciona como vía de clasificación para la Copa Oro 2027. Por ello, las selecciones que consigan avanzar a los Cuartos de Final obtendrán automáticamente su pase al certamen más importante de la región.
¿Logrará Honduras avanzar a la siguiente ronda de la Nations League o se quedará en el camino?