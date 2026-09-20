Villano de Real Madrid, polémica del VAR, Mourinho enfurecido y celebración del Atlético

Derbi lleno de polémicas y la triste acción de Mbappé tras caer derrotados. Lo que no se vio en TV del partido Atlético vs Real Madrid.
Julián Álvarez volvió a comenzar el derbi desde el banquillo y su situación generó una reacción negativa entre algunos aficionados del Atlético de Madrid. Cuando su nombre apareció en las pantallas del Metropolitano durante la presentación de los equipos, se escucharon silbidos desde las gradas.
La tensión ya estaba presente antes del pitazo inicial. Kylian Mbappé, Vinícius y Konaté fueron señalados por parte de la afición rojiblanca mediante una pancarta que hacía referencia a Ceuta y al reciente gesto protagonizado por los futbolistas durante el partido en Elche.
El Atlético de Madrid se quedó con el derbi tras vencer 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano.
Giuliano Simeone fue la gran figura del partido y resultó decisivo para la remontada rojiblanca.
El encuentro rápidamente comenzó a calentarse. Antes de llegar al descanso apareció la primera gran discusión del partido, luego de un enfrentamiento entre Cristian Romero y Jude Bellingham. La acción terminó con una tarjeta amarilla para el defensor del Atlético de Madrid, en una jugada que generó reclamos y aumentó todavía más la tensión entre ambos equipos.
La polémica también llegó al análisis del VAR. Archivo VAR, plataforma especializada en este tipo de jugadas, consideró que la intervención arbitral terminó convirtiendo la acción en un auténtico espectáculo y respaldó la decisión tomada inicialmente por el árbitro.
Minutos más tardes, Kang-in Lee le clavó los tacos a Valverde y tuvo que ser expulsado después de la acción del Cuti. Sin embargo, el árbitro solo pitó la falta sin sacarle ni amarilla.
El duelo cambió por completo al minuto 53, cuando Huijsen fue expulsado y el Atlético recibió un penalti.
Ortiz Arias acudió a la pantalla del VAR para revisar la amonestación al zaguero 'merengue'. De la tarjeta amarilla en primera instancia a la roja directa después de analizar la acción con más detenimiento.
Grimaldo tomó la responsabilidad y convirtió desde los once metros para poner el 1-0.
Con un jugador más, el Atlético tomó el control y comenzó a someter al conjunto dirigido por Jose Mourinho.
Giuliano Simeone volvió a aparecer con una gran jugada para asistir a Jonathan David en el segundo gol.
El delantero canadiense aprovechó el centro y marcó el 2-0 al minuto 59.
El Real Madrid mostró muchas dificultades para reaccionar después de quedarse con diez jugadores.
Vinícius y Mbappé tuvieron poca influencia durante gran parte de un derbi marcado por la intensidad y las faltas.
La primera mitad terminó sin grandes ocasiones y con ambos equipos más preocupados por la fricción que por generar fútbol.
El Atlético encontró en la segunda parte los espacios que no había tenido durante los primeros 45 minutos.
El Real Madrid logró descontar en el minuto 90 gracias a un cabezazo de Rüdiger.
Con el 2-1 definitivo, el Atlético de Madrid celebró una victoria importante ante un Real Madrid que terminó decepcionando en el derbi.
Mourinho estuvo impaciente y fue advertido por el árbitro principal del encuentro.
Julián Álvarez ingresó de cambio y estuvo a punto de marcar un golazo.
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerez, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez disfrutaron juntos el derbi en el Metropolitano