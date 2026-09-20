Villano de Real Madrid, polémica del VAR, Mourinho enfurecido y celebración del Atlético

El encuentro rápidamente comenzó a calentarse. Antes de llegar al descanso apareció la primera gran discusión del partido, luego de un enfrentamiento entre Cristian Romero y Jude Bellingham. La acción terminó con una tarjeta amarilla para el defensor del Atlético de Madrid, en una jugada que generó reclamos y aumentó todavía más la tensión entre ambos equipos.