Revelan quién impidió el regreso de Messi al Barcelona: Un nombre que nadie esperaba

Hacen revelación que impacta a todos. Sale a la luz el nombre del personaje que impidió el regreso de Messi a Barcelona.
Lionel Messi estuvo cerca de regresar al Barcelona después de su salida del club catalán.
Xavi Hernández confirmó que existieron conversaciones durante cuatro meses para intentar concretar el esperado regreso del argentino.
El entonces entrenador del Barcelona aseguró que estaba totalmente a favor de volver a contar con su antiguo compañero.
Messi también tenía muchas ganas de regresar al equipo donde desarrolló gran parte de su carrera.
El cuerpo técnico blaugrana compartía la ilusión de volver a tener al argentino dentro de la plantilla.
Xavi explicó que incluso llegó a hablar con Joan Laporta sobre la posibilidad de concretar el fichaje.
La idea era que Messi volviera a vestir la camiseta del Barcelona y disputara nuevamente partidos en el equipo de sus amores.
Xavi llegó a imaginar el regreso del argentino como una especie de “último baile”.
El exentrenador consideraba que Messi todavía estaba en condiciones físicas para aportar al equipo.
Además, destacó que el argentino llegaba después de conquistar el Mundial de Qatar 2022.
Sin embargo, después de varios meses de conversaciones y expectativas, la situación dio un giro inesperado.
Xavi reveló que Joan Laporta decidió finalmente no concretar el regreso de Lionel Messi al Barcelona.
Según el exentrenador, la decisión del presidente fue repentina, pese a que anteriormente habían intercambiado opiniones sobre el posible fichaje.
Xavi reconoció que una de las partes más difíciles fue tener que comunicarle personalmente a Messi que el regreso no se realizaría.
El argentino terminó sin volver al Barcelona, pese a que, según el relato de Xavi, existía ilusión tanto del jugador como del cuerpo técnico.