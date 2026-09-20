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Revelan quién impidió el regreso de Messi al Barcelona: Un nombre que nadie esperaba

El argentino terminó sin volver al Barcelona, pese a que, según el relato de Xavi, existía ilusión tanto del jugador como del cuerpo técnico

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 09:01
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Hacen revelación que impacta a todos. Sale a la luz el nombre del personaje que impidió el regreso de Messi a Barcelona.

Fotos: Cortesía.
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Lionel Messi estuvo cerca de regresar al Barcelona después de su salida del club catalán.
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Xavi Hernández confirmó que existieron conversaciones durante cuatro meses para intentar concretar el esperado regreso del argentino.
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El entonces entrenador del Barcelona aseguró que estaba totalmente a favor de volver a contar con su antiguo compañero.
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Messi también tenía muchas ganas de regresar al equipo donde desarrolló gran parte de su carrera.
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El cuerpo técnico blaugrana compartía la ilusión de volver a tener al argentino dentro de la plantilla.
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Xavi explicó que incluso llegó a hablar con Joan Laporta sobre la posibilidad de concretar el fichaje.
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La idea era que Messi volviera a vestir la camiseta del Barcelona y disputara nuevamente partidos en el equipo de sus amores.
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Xavi llegó a imaginar el regreso del argentino como una especie de “último baile”.
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El exentrenador consideraba que Messi todavía estaba en condiciones físicas para aportar al equipo.
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Además, destacó que el argentino llegaba después de conquistar el Mundial de Qatar 2022.
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Sin embargo, después de varios meses de conversaciones y expectativas, la situación dio un giro inesperado.
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Xavi reveló que Joan Laporta decidió finalmente no concretar el regreso de Lionel Messi al Barcelona.
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Según el exentrenador, la decisión del presidente fue repentina, pese a que anteriormente habían intercambiado opiniones sobre el posible fichaje.
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Xavi reconoció que una de las partes más difíciles fue tener que comunicarle personalmente a Messi que el regreso no se realizaría.
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El argentino terminó sin volver al Barcelona, pese a que, según el relato de Xavi, existía ilusión tanto del jugador como del cuerpo técnico.
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