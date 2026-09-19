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Nuevo DT de Real España presente, linda colocha deslumbra y lo que hizo Javier López en Motagua

Te mostramos las mejores postales que ha dejado la previa del clásico Real España vs Motagua

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 19:08
Nuevo DT de Real España presente, linda colocha deslumbra y lo que hizo Javier López en Motagua
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Real España y Motagua se enfrentan en clásico de Liga Nacional de Honduras. Las postales que dejó la previa del partido.

Fotos: Héctor Paz / EL HERALDO.
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Real España enfrenta esta noche un lindo duelo ante Motagua, que viene en un buen momento en la temporada.

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El capitán de la máquina, Jhow Benavídez, fue solicitado por aficionados en su llegada al estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

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El técnico Javier López se mostró sereno al pisar el engramillado del coloso capitalino.

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Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros de la Liga Nacional de Honduras.

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La bella colocha con la camisa de Real España que robó miradas en el sector de silla.

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Estas amigas son de diferentes equipos, pero serán rivales solamente durante los noventa minutos de partido.

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El técnico español Juan Ignacio Martínez, nuevo entrenador de Real España, estuvo presente en uno de los palcos del estadio.

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Martínez se hizo acompañar de otros personajes, que serían también parte del cuerpo técnico de la máquina.
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La camaradería entre jugadores de Motagua y Real España previo al pitazo inicial.

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