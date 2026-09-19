Nuevo DT de Real España presente, linda colocha deslumbra y lo que hizo Javier López en Motagua

Real España y Motagua se enfrentan en clásico de Liga Nacional de Honduras. Las postales que dejó la previa del partido.
Real España enfrenta esta noche un lindo duelo ante Motagua, que viene en un buen momento en la temporada.
El capitán de la máquina, Jhow Benavídez, fue solicitado por aficionados en su llegada al estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.
El técnico Javier López se mostró sereno al pisar el engramillado del coloso capitalino.
Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros de la Liga Nacional de Honduras.
La bella colocha con la camisa de Real España que robó miradas en el sector de silla.
Estas amigas son de diferentes equipos, pero serán rivales solamente durante los noventa minutos de partido.
El técnico español Juan Ignacio Martínez, nuevo entrenador de Real España, estuvo presente en uno de los palcos del estadio.
Martínez se hizo acompañar de otros personajes, que serían también parte del cuerpo técnico de la máquina.
La camaradería entre jugadores de Motagua y Real España previo al pitazo inicial.