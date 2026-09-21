Aduanas utilizará escáneres capaces de penetrar hasta 13 milímetros de acero

Tegucigalpa, Honduras.- Personal de seis puntos aduaneros del país recibió capacitación para utilizar escáneres portátiles de rayos "X" XP Ultra, equipos que pueden penetrar hasta 13 milímetros de acero y que serán utilizados como apoyo en la inspección de mercancías. Los dispositivos emplean tecnología de rayos X de retrodispersión y permiten revisar cajas, contenedores y otras estructuras sin realizar inicialmente una inspección física, de acuerdo con la información proporcionada durante la capacitación. La tecnología también puede utilizarse para apoyar la identificación de materiales no declarados y documentar mediante imágenes los hallazgos detectados durante una inspección.

En la capacitación participaron colaboradores del Puesto Fronterizo Integrado Agua Caliente, El Guasaule, El Florido, Aduana Multimodal La Ceiba, Puerto Cortés y Toncontín. Los participantes recibieron formación sobre el funcionamiento, manipulación y aplicación de los equipos con los que dispone la institución para las operaciones de inspección aduanera. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Gerardo Torres, ingeniero de soporte de inspección de PBS Honduras, explicó que "los dispositivos funcionan mediante tecnología de rayos X de retrodispersión y tienen capacidad para penetrar hasta 13 milímetros de acero".