Aduanas utilizará escáneres capaces de penetrar hasta 13 milímetros de acero

Tegucigalpa, Honduras.- Personal de seis puntos aduaneros del país recibió capacitación para utilizar escáneres portátiles de rayos "X" XP Ultra, equipos que pueden penetrar hasta 13 milímetros de acero y que serán utilizados como apoyo en la inspección de mercancías.
Los dispositivos emplean tecnología de rayos X de retrodispersión y permiten revisar cajas, contenedores y otras estructuras sin realizar inicialmente una inspección física, de acuerdo con la información proporcionada durante la capacitación.
La tecnología también puede utilizarse para apoyar la identificación de materiales no declarados y documentar mediante imágenes los hallazgos detectados durante una inspección.
En la capacitación participaron colaboradores del Puesto Fronterizo Integrado Agua Caliente, El Guasaule, El Florido, Aduana Multimodal La Ceiba, Puerto Cortés y Toncontín.
Los participantes recibieron formación sobre el funcionamiento, manipulación y aplicación de los equipos con los que dispone la institución para las operaciones de inspección aduanera.
Gerardo Torres, ingeniero de soporte de inspección de PBS Honduras, explicó que "los dispositivos funcionan mediante tecnología de rayos X de retrodispersión y tienen capacidad para penetrar hasta 13 milímetros de acero".
"Los escáneres pueden operar en altas temperaturas, zonas oscuras y espacios exteriores. También incorporan una cámara que permite fotografiar los hallazgos detectados durante las inspecciones y mantener un respaldo visual de los procedimientos", detalló Torres.
Por su parte el coordinador de Gestiones Aduaneras, Carlos Montoya, explicó que "esta tecnología sirve como herramienta de apoyo en los controles y en la identificación de materiales no declarados".
“El poderse formar en el uso de esta tecnología permite contar con una herramienta adicional para apoyar las inspecciones, especialmente en operaciones que requieren verificar el contenido de cajas, contenedores y otras estructuras y, de esa manera, contribuir a hacer más eficientes los procesos de control”, señaló Montoya.
La tecnología también tendrá aplicación en la revisión de encomiendas procedentes del exterior, particularmente en puntos aduaneros con un importante movimiento de este tipo de mercancías.
La administradora de la Aduana Multimodal La Ceiba, Yesica Gutiérrez, destacó las ventajas que tendrá el equipo para estas operaciones.
“Estamos contentos de implementar esta tecnología, porque esto nos va a facilitar la inspección de las encomiendas que recibimos de nuestros compatriotas que están en el extranjero”, dijo Gutiérrez.