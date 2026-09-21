Paris Hilton despide a Presley Gerber con emotivo mensaje: "Tenías un corazón tan noble"

Washington, Estados Unidos.- Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años en una clínica de rehabilitación, según documentos de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles obtenidos por la revista People. Horas después de conocerse la noticia, Paris Hilton compartió en sus redes sociales un mensaje de despedida para el joven modelo, a quien conocía desde hacía años. La empresaria y personalidad televisiva de 45 años publicó su tributo en sus historias de Instagram, acompañado de na versión acústica del tema Tears in Heave, de Eric Clapton. En el texto, visiblemente afectada, escribió "estoy completamente destrozada. Todavía no puedo creer que esto sea real". Y añadió, dirigiéndose directamente a su amigo, "Presley, eras un alma tan hermosa. Tan dulce, sensible, amable y genuina. Me importabas muchísimo y te voy a extrañar más de lo que las palabras pueden decir".

Hilton continuó su mensaje evocando los momentos que compartieron a lo largo de los años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Siempre voy a atesorar los recuerdos que tuvimos, las risas, las conversaciones y simplemente estar cerca de ti", escribió. "Tenías un corazón tan noble y había algo tan especial en ti que cualquiera que tuviera la suerte de conocerte podía sentirlo". La socialité agregó después "espero que supieras lo profundamente amado que eras y cuánta gente se preocupaba por ti".

"Mi corazón está con toda tu familia en este momento tan difícil de asimilar. Descansa en paz, amigo mío. Te amaré siempre. Se te va a extrañar profundamente", cerró su mensaje. Ambos coincidieron en distintos eventos de Los Ángeles durante los últimos años. Presley estuvo presente en la celebración del cumpleaños número 39 de Hilton en 2020 y, más recientemente, asistió al estreno del documental de la empresaria Infinite Icon, A Visual Memoir, en enero de este año. Presley había hablado abiertamente en el pasado sobre sus problemas de salud mental y su relación con el consumo de sustancias. En febrero de 2023, durante una participación en el pódcast Studio 22, describió su proceso como "una parte muy importante de mi vida" y como "un trabajo de 24 horas los siete días de la semana". Su hermana, la modelo Kaia Gerber, se había referido recientemente a lo que calificó como "una década de lucha contra la adicción" que atravesó su hermano.