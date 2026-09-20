Tabla de posiciones: Marathón falla y el Real España aprovecha, Juticalpa sale del sótano

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España se mantiene como líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras luego de completarse este domingo la octava jornada del campeonato. La Máquina aprovechó su triunfo 1-0 sobre Motagua y terminó la fecha en lo más alto de la clasificación con 18 puntos. El conjunto aurinegro había hecho su trabajo el sábado en el estadio Morazán, donde derrotó al vigente campeón con un solitario gol de Nixon Cruz al minuto 80. Ese resultado le permitió asumir provisionalmente el liderato, a la espera de lo que ocurriera este domingo con Marathón y Olimpia.

Sin embargo, el gran golpe de la jornada llegó en el estadio Juan Ramón Brevé, donde Juticalpa FC sorprendió al Marathón y lo derrotó 3-2. El conjunto verdolaga tenía la oportunidad de recuperar la cima, pero terminó desaprovechando esa posibilidad y sufrió una derrota que lo hizo caer hasta la tercera posición. El tropiezo del Monstruo Verde fue aprovechado por Olimpia. Los dirigidos por Eduardo Espinel no tuvieron piedad del Atlético Independiente y lo vapulearon 4-0, resultado que les permitió escalar hasta la segunda posición con 17 puntos, los mismos que Marathón, pero con mejor diferencia de goles.

De esta manera, Real España cierra la octava jornada en la cima con 18 unidades, seguido por Olimpia y Marathón, ambos con 17. Motagua, tras su derrota ante los aurinegros, se mantiene en la cuarta posición con 13 puntos, mientras que Génesis FC ocupa el quinto lugar con 10 unidades después de su empate 0-0 ante Olancho FC. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Precisamente, Olancho FC se ubica sexto con 10 puntos, seguido por CD Estrella Roja con nueve. Atlético Independiente aparece octavo también con nueve unidades, pero por debajo del conjunto de Sabá debido a su diferencia de goles. Lobos UPNFM es noveno con ocho puntos, mientras que CD Choloma ocupa la décima posición con siete. Juticalpa FC, protagonista de la gran sorpresa de la jornada, escaló hasta el undécimo puesto con seis puntos gracias a su triunfo sobre Marathón, dejando a Platense en el último lugar de la clasificación con apenas tres unidades después de ocho jornadas disputadas. La derrota del Monstruo Verde, que tenía la posibilidad de terminar la fecha como líder, terminó siendo uno de los resultados que más movió la parte alta de la tabla. Tabla de posiciones