Nixon Cruz le da triunfo a Real España en clásico ante Motagua en despedida de Mauro Reyes

San Pedro Sula, Honduras.- Como ha sido en los últimos años, un clásico donde siempre hay gol, así fue el juego que se disputó en la cancha del estadio Morazán donde el Real España de Mauro Reyes logró derrotar al Motagua de Javier López por la octava fecha del torneo Apertura.

Y es que han pasado diez años de un último choque entre los aurinegros y azules donde se terminó sin goles, precisamente el 6 de abril del 2016 y este no podía concluir así.

Para eso se tuvo que hacer el ingreso del habilidoso Nixon Cruz para que definira esto en una calurosa noche en la ciudad industrial del país y así darle los tres punsto a los aurinegros. El partido prometía mucho fútbol y no decepcionó. El futuro de Mauro Reyes desde días antes se conoció que estaba fuera con la llegada del español Juan Ignacio Martínez, por lo que los jugadores se encargaron de despedir este interinato con gran triunfo.

Los aurinegros fueron superior desde el primer minuto de juego, fueron los que más buscaron el área rival con llegadas por la banda derecha en los primeros minutos donde David Sayago falló dos, luego Eddie Hernández se sumó tras un centro de Jhow Benavídez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La afición se comenzaba a molestar porque se veía claridad en el juego pero en el último toque todo era borroso. Anthony García también se generó espacios, aunque cuando entraba al área se complicaba. POLÉMICA Cuando el cronómetro marcaba el minuto 42 se dio una polémica jugada luego de zurdazo de Eddie Hernández, Denis Meléndez estaba cerca de el delantero, el balón impacta en ambas manos, el árbitro Selvin Brown fue al FVS-VAR a revisar la acción, pero no cambió de opinión.

Cuando apenas comenzaba la seguna parte Mauro Reyes tuvo que sacar al capitán Jhow Benavídez, en su lugar ingresó el héroe de la noche; Nixon Cruz. Aunque no en un puesto que conoce tanto, esta vez no fue por la banda, estuvo en el centro. Mauro Reyes sabía que podía ganar este partido, saca a Sayago y no le quitó el pie al acelerador, metió a Darixon Vuelto que luego se complementaría bien en ataque.

Nixon empezó a hacer de las suyas, Anthony García se escapó por banda izquierda, envió el balón al centro, ahí estaba Cruz que cuando resbala, pese a ello se logra levantar con velocidad y no solo eso, se la pasa por entre las piernas a Óscar Discua que se molesta y se lo lleva de encuentro. Brown lo amonestó. EL GOL Real España logró concretar tras varias ocasiones de gol, Nixon le pasa a Darixon Vuelto que pese a no tener espacio logró ganar el balón a Luis Vega que se barrió y luego Giancarlo Sacaza que metió cuerpo, pese a ello el aurinegro logró levantar la cabeza y ver que llegaba su compañero que e acomodó y soltar derechazo para mandarla al fondo.