Bryan Moya sorprende tras dejar el fútbol profesional: ahora se gana la vida en EE UU y México

Bryan Moya, exjugador de clubes de Liga Nacional y de la Selección Nacional, ha sorprendido con su actualidad. Ahora ya no es futbolista profesional y se gana la vida en Estados Unidos y México. Así fue captado.
En julio del 2022, Bryan Moya dejó Marathón tras un episodio de indisciplina. En su momento él negó este extremo, pero salió del club. Luego de eso dejó el país.
Bryan Moya ha tenido diversos momentos donde se le ha visto con bebidas alcohólicas, algo que terminó afectando en su carrera futbolística.
A inicios del presente mes apareció jugando un torneo burocrático en México; los hizo disputando la Copa Agustín Alonso con la Selección de Yuatepec, que pertenece al estadio de Morelos.
Moya fue uno de los refuerzos de este equipo en la "talacha" de México. Pero luego apareció con otra institución y en otro torneo burocrático, siempre en México.
Y es que Moya luego fue captado en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero.
Moya se coronó campeón recientemente con el equipo Houston Dynamo en el Torneo Millonario de Fútbol organizado en Zirándaro de los Chávez, Guerrero. Su equipo ganó 1.8 millones de pesos mexicanos.
Hace apenas unos días, el atacante recibió su residencia permanente en Estados Unidos, misma que presumió en redes sociales. Moya antes de ir a México estuvo en EE UU en otro torneo burocrático.
Moya defendió los colores del Borussia Nola en la Copa Cedrito, un torneo de "talacha" en Estados Unidos antes de irse a jugar a México.
Ahora se dedica a jugar de forma burocrática y le ha ido bien; así se gana la vida tras dejar el fútbol profesional en Honduras.