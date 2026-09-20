Olimpia vs Independiente EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras llegará a su cierre este domingo con un partido que promete emociones en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde Olimpia está recibiendo al Atlético Independiente de Siguatepeque .

El conjunto blanco volverá a casa con la misión de reencontrarse con el triunfo en el campeonato local. Los dirigidos por Eduardo Espinel vienen de sufrir una derrota 1-0 ante Marathón en el Clásico Nacional, resultado que los hizo perder terreno en la lucha por los primeros lugares.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Olimpia, sin embargo, llega con un importante impulso internacional. El pasado miércoles goleó al Luis Ángel Firpo de El Salvador y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana, además de obtener su boleto para la Concacaf Champions Cup 2027.

En la tabla de posiciones del Apertura, el León marcha tercero con 14 puntos, por detrás de Marathón y Real España. Una victoria frente al Atlético Independiente le permitiría sumar tres puntos importantes y continuar cerca de la cima.

Del otro lado estará un Atlético Independiente que llega con confianza después de conseguir resultados positivos en sus últimas presentaciones. Las Panteras empataron ante Motagua y posteriormente derrotaron al Juticalpa FC, mostrando una mejoría bajo la dirección técnica del español Juanfran García.

El equipo de Siguatepeque buscará dar otro golpe en su primera temporada en la máxima categoría y demostrar que puede competir ante uno de los clubes históricos del fútbol hondureño.

Este encuentro también tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que Olimpia y Atlético Independiente se enfrenten en la Liga Nacional de Honduras, por lo que las Panteras intentarán hacer historia frente al vigente protagonista del fútbol catracho.

El duelo está programado para este domingo y cerrará una jornada 8 que puede generar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación.