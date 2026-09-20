Niveles en Los Laureles y La Concepción permanecen por debajo del nivel crítico del 25%

Tegucigalpa, Honduras.- Las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de almacenamiento de agua para el Distrito Central, permanecen por debajo del nivel considerado crítico, pese a las lluvias registradas durante el fin de semana. De acuerdo con el reporte de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) correspondiente a este domingo 20 de septiembre, Los Laureles registra un 24.53% de capacidad, mientras que La Concepción se encuentra en 24.34%. Ambos embalses se encuentran por debajo del umbral crítico establecido en el 25%, por lo que el nivel general de riesgo hídrico para la capital permanece en condición crítica.

Los Laureles almacena actualmente un volumen de 2.577 millones de metros cúbicos, mientras que La Concepción registra 8.814 millones de metros cúbicos, según los datos divulgados por UMAPS. Ante este panorama, las autoridades mantienen las medidas de ahorro como los racionamientos, mismos que se ampliaron de 9 a 12 días. Además, realizan perforaciones de nuevos pozos que puedan aliviar un poco la situación de los capitalinos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lluvias todavía no cambian el escenario

La condición crítica se mantiene a pesar de las fuertes lluvias registradas en Tegucigalpa durante este fin de semana. En algunos sectores se reportaron acumulados de hasta 122 milímetros. Las precipitaciones representan un aporte para las fuentes de agua y podrían favorecer una recuperación de los niveles de los embalses si las lluvias continúan. Sin embargo, el volumen de lluvia registrado durante un período corto no significa que los embalses puedan recuperarse de inmediato, debido a que el agua debe llegar hasta las zonas de captación, según explicaron las autoridades.