Cada pozo para enfrentar la crisis de agua en el DC costaría hasta L1.3 millones

Tegucigalpa, Honduras. -La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) estima que necesitará entre 24 y 53 millones de lempiras para rehabilitar los 41 pozos que permanecen deshabilitados, en desuso o abandonados, como parte de las acciones para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua en la capital. El alcalde Juan Diego Zelaya explicó que el costo de recuperación dependerá de las condiciones en que se encuentre cada infraestructura. Según la estimación de la comuna, rehabilitar un pozo podría requerir entre L600,000 y L1.3 millones. La medida forma parte de las acciones planteadas por la Alcaldía para aumentar la disponibilidad de agua y hacer frente a los problemas de abastecimiento que afectan a distintos sectores del Distrito Central.

“Estamos destinando recursos a, por ejemplo, la apertura de pozos. Cada pozo que estamos abriendo nos está costando, dependiendo de lo que haya que hacerle, entre 600 y 1.3 millones cada pozo. Y son 41 los que tenemos que hacer, pero hay que hacerlos”. La recuperación de estas fuentes forma parte de las alternativas que la AMDC y la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) están implementando ante los bajos niveles de los principales embalses y la falta de lluvias.

Pozos buscan aliviar la falta de agua

Zelaya señaló que la recuperación de los pozos permitirá aumentar la disponibilidad de agua en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela. Mencionó los cinco pozos ubicados en la colonia Satélite, cuya rehabilitación permitiría abastecer a miles de hogares cuando el servicio de la red no esté disponible. “El peor agua es la que no hay, entonces en ese sentido tenemos que seguir redoblando esfuerzos para encontrar más fuentes de abastecimiento”. El alcalde aseguró que los recursos para la recuperación de los pozos salen del presupuesto municipal y que actualmente se analiza cómo redistribuir fondos para priorizar las necesidades derivadas de la emergencia. “Esto sale del presupuesto de la misma alcaldía. O sea, nosotros en conjunto con la UMAPS estamos viendo cómo redistribuimos recursos y en lugar de hacer cosas que hacíamos antes, ahora estamos viendo cómo atendemos con más celeridad el tema de la emergencia”.