Cristiano Ronaldo vuelve con gol: Se aleja de Messi y acerca a la histórica cifra de 1,000 tantos

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo reapareció en la Liga de Arabia Saudí con el Al Nassr, salió desde el banquillo, jugó la última media hora y redondeó la goleada que su equipo endosó al Al Riyadh (0-4) para elevar su cifra goleadora a los 978 tantos.

La carrera por llegar a las 1000 dianas no cesa para el astro portugués que inició su nueva temporada. Volvió a los terrenos de juego, tras el Mundial, en la segunda jornada de la competición saudí. Suplente de inicio, saltó al campo en el minuto 62, en lugar de Abdullah Al Hamdan , cuando el marcador ya era de 0-3.

Abdulelah Al Amri abrió el marcador en el minuto 18 tras aprovechar un pase del brasileño Angelo que hizo el segundo en el añadido de la primera parte. En el 58, Joao Felix firmó el tercer gol y Cristiano redondeó la goleada al llevar a la red una asistencia de Ayman Yahya, en el 83.

El portugués recibió la pelota dentro del área, controló de espaldas, se giró y batió al portero canadiense Milos Borjan.