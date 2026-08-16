"Probablemente, este será mi último año": la sorprendente confesión de Cristiano Ronaldo

Lisboa, Portugal.- "Probablemente, este será mi último año en el fútbol", confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, a la que le aseguró que quiere dejar "un legado espectacular".
Cristiano, de 41 años, habló con la revista de moda junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda, y también abordó su futuro tras colgar las botas, afirmando que ya tiene "todo planeado".
"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.
Algunos de ellos incluyen el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.
"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", añadió el exjugador del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr, y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final, en los que el combinado luso cayó eliminado ante España.
Deslumbrante trayectoria
CR7 a lo largo de más de dos décadas se ha mantenido como uno de los mejores futbolistas del mundo, con un paso brillante en el Manchester United, Juventus, pero sobre todo, con el Real Madrid.
Ronaldo es el segundo jugador con más Balones de Oro tras conseguir cinco, cuatro Botas de Oro, dos The Best FIFA, entre otros títulos individuales.
Ha conseguido 35 títulos a nivel colectivo, entre ellos, cinco UEFA Champions League (cuatro con el Real Madrid y una con el Manchester United), así como la Eurocopa de 2016 y dos UEFA Nations League con la selección de Portugal.
Además, se convirtió en el máximo goleador de la UEFA Champions League con 140 anotaciones, el máximo artillero de la selección portuguesa con 146 tantos, así como el máximo goleador de la historia con 976, estando a tan solo 24 anotaciones para alcanzar su récord de los 1,000 goles.