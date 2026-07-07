Video del homenaje con drones para Cristiano Ronaldo está generado con IA

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que supuestamente muestra un espectáculo de drones en la isla de Madeira, Portugal, como homenaje de despedida al futbolista Cristiano Ronaldo, luego de anunciar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sería su último torneo con la selección portuguesa tras la eliminación frente a España el 6 de julio de 2026. Sin embargo, la secuencia fue generada con inteligencia artificial (IA), corroboró EH Verifica. "El adiós con drones para Cristiano Ronaldo en su ciudad natal, Madeira, Portugal. El homenaje se llevó a cabo después de jugar contra España en la Copa del Mundo de la FIFA 2026", dice textualmente una publicación en X, compartida decenas de veces desde el 7 de julio.

Cristiano Ronaldo puso fin oficialmente a su histórica participación en las Copas del Mundo luego de la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial de 2026, disputado el 6 de julio, como informó EL HERALDO. A lo largo de seis ediciones consecutivas (2006-2026), el delantero portugués construyó un legado histórico en la máxima competición de la FIFA, al disputar 27 partidos y marcar 11 goles. Además, se convirtió en el primer y único futbolista en la historia en anotar al menos un gol en seis certámenes diferentes. Sus anotaciones en la edición de 2026 también le permitieron superar la marca de nueve goles mundialistas que mantenía su compatriota Eusébio desde el Mundial de 1966. Con 41 años, Ronaldo también estableció dos nuevos registros: se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar un doblete en una Copa del Mundo, frente a Uzbekistán, y en el futbolista más longevo en anotar durante una fase de eliminación directa, al marcar contra Croacia.

Video de IA

Al realizar una búsqueda inversa en Google con un fotograma clave del video permitió localizar la publicación más antigua del contenido en un perfil de TikTok. Sin embargo, la publicación ya incluía una etiqueta que advertía que el video había sido generado con inteligencia artificial (IA). Asimismo, un análisis técnico realizado por EH Verifica identificó varias anomalías características de contenido sintético. Por ejemplo, en uno de los teléfonos celulares que supuestamente graban el espectáculo no se observa la misma escena que ocurre frente a los espectadores, un error visual incompatible con una grabación auténtica del evento. Además, en la parte final del video varias viviendas ubicadas al fondo se iluminan de manera simultánea y antinatural, como si formaran parte del espectáculo de drones, un comportamiento visual que evidencia una generación artificial de la escena.

Como parte del proceso de verificación, el video fue sometido a la herramienta de detección de contenido generado con inteligencia artificial de Hive Moderation, la cual arrojó una probabilidad del 99.9% de que el material hubiera sido creado mediante esta tecnología.