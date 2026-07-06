Documento de la defensa de “Tony” Hernández sobre anulación de juicio fue presentado en 2024, no en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Publicaciones en redes sociales afirman que la defensa de Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, solicitó en julio de 2026 la anulación de su condena ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Los mensajes están acompañados de un documento que, supuestamente, corresponde a una petición presentada por la defensa de Hernández para dejar sin efecto la sentencia impuesta en su contra. Sin embargo, la afirmación es engañosa. El documento difundido no es reciente: corresponde a una solicitud presentada en junio de 2024. Además, hasta ahora no hay evidencia de que la defensa de Tony Hernández haya pedido en 2026 la anulación de su condena en Estados Unidos. "El narcotraficante Juan Antonio Hernández Alvarado —condenado a cadena perpetua— pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos anular la condena en su contra porque hubo errores procesales, según su defensor", dice parte de una entrada en Facebook, compartida cientos de veces desde el 4 de julio.

La desinformación comenzó a circular en medio del anuncio sobre el regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La decisión le permitió recuperar la libertad tras haber sido condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente, Hernández confirmó en sus redes sociales que regresará a Honduras el domingo 26 de julio, a las 9:00 de la mañana, en un vuelo comercial. El anuncio ocurrió después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera temporalmente la orden de captura y la notificación roja internacional que pesaban en su contra. La suspensión fue otorgada tras una solicitud de su equipo legal, que argumentó que el exmandatario debía regresar al país para enfrentar el proceso judicial relacionado con el caso Pandora II, según informó EL HERALDO. Juan Antonio “Tony” Hernández, exdiputado hondureño y hermano del expresidente, permanece recluido en la Penitenciaría de Estados Unidos en Victorville (USP Victorville), una prisión federal de alta seguridad ubicada en California. En marzo de 2021 fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, por delitos relacionados con el narcotráfico.

Documento de 2024

Una análisis del documento difundido en Facebook permitió comprobar que fue emitido el 10 de junio de 2024, lo que descarta que se trate de una solicitud reciente para anular la condena de Juan Antonio "Tony" Hernández.

Además, una búsqueda inversa en Google con la imagen del documento condujo a la versión completa en formato PDF publicada en el sitio web de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde también figura la fecha del 10 de junio de 2024. Esta verificación confirma que el documento corresponde a una gestión presentada en 2024 y no a una supuesta solicitud de anulación de la condena realizada en 2026, como afirman las publicaciones en redes sociales.

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