Es falso que se prohibió el uso de cámaras de seguridad en casas y negocios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que la Policía Nacional prohibió el uso de cámaras de seguridad en viviendas y negocios de Honduras. Según las publicaciones, las personas que incumplan la supuesta disposición estarían cometiendo un delito y podrían ser arrestadas. Los contenidos incluyen una imagen en la que se observa a un agente de la Policía Nacional retirando una cámara de seguridad instalada en una vivienda. Sin embargo, la afirmación es falsa. En Honduras no existe una ley que prohíba la instalación o el uso de cámaras de seguridad en viviendas o establecimientos comerciales. Además, la Policía Nacional desmintió que la institución haya emitido una prohibición de este tipo. EH Verifica constató que la fotografía difundida en redes sociales corresponde a un operativo contra estructuras criminales realizado en Chamelecón, Cortés. "Queda totalmente prohibido tener cámaras en la casa y negocios; esto debido a que estarías cometiendo un grave delito en la corrupción. Todas aquellas personas que tengan cámaras serán puestas al orden público, así lo ha manifestado la Policía Nacional de Honduras", dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 2 de julio.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutó el 1 de julio de 2026 un operativo en el sector de Chamelecón, en San Pedro Sula, donde decomisó y desinstaló 15 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal. Durante la misma acción, también capturó a dos presuntos integrantes de una estructura criminal, según informó LA PRENSA. Las imágenes del operativo fueron sacadas de contexto y difundidas en redes sociales como si mostraran un decomiso masivo de cámaras de seguridad pertenecientes a la población en general. A partir de esa interpretación errónea se difundió la narrativa falsa de que la Policía Nacional había prohibido el uso de estos dispositivos en todo el país.

No hay prohibición

Las búsquedas en la web y en documentos oficiales no encontraron evidencia que respalde la versión de que en Honduras exista una ley que prohíba la instalación de cámaras de seguridad en viviendas o negocios. EH Verifica revisó las redes sociales oficiales de la Policía Nacional y encontró una publicación de Facebook de la Policía Nacional Región Valle de Sula, fechada el 2 de julio de 2026, en la que la institución desmintió que se haya prohibido el uso de cámaras de seguridad en hogares y establecimientos comerciales. En la publicación, la Policía Nacional aclaró que las imágenes difundidas con información falsa corresponden a un operativo ejecutado el 1 de julio de 2026 en el sector de Chamelecón, Cortés. Según la institución, durante esa acción fueron decomisadas cámaras de videovigilancia instaladas por organizaciones criminales, no por la población en general.

Además, una búsqueda en Google con las palabras clave “prohíben cámaras de seguridad Honduras” llevó a un video publicado el 2 de julio de 2026 por Televisión de Tocoa en Facebook, en el que un portavoz policial respondió a las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta prohibición. En la grabación, el funcionario aclaró que no está prohibido instalar cámaras de seguridad en viviendas o negocios. Lo que sí está prohibido, según explicó, es colocarlas en postes del tendido eléctrico, infraestructura pública o espacios ubicados fuera del perímetro de la propiedad privada.

La misma búsqueda permitió localizar un video publicado el 17 de abril de 2024 por Noticiero Hoy Mismo en YouTube, en el que la Policía Nacional ya había aclarado que los ciudadanos no necesitan un permiso especial para instalar cámaras de seguridad en sus viviendas y que esta práctica no está prohibida.

Consultado por EH Verifica, Wilmer Mayes Ríos, portavoz de la Policía Nacional, confirmó que la institución no ha prohibido el uso de cámaras de seguridad en hogares ni en establecimientos comerciales.

Sobre la imagen

Una búsqueda inversa en Google de la fotografía difundida en redes sociales permitió localizar publicaciones ( 1 , 2 ) que atribuyen la imagen al operativo ejecutado por la Policía Nacional el 1 de julio de 2026 en Chamelecón, Cortés. De acuerdo con la información oficial, durante esa intervención fueron decomisadas y desinstaladas 15 cámaras de videovigilancia que, presuntamente, eran utilizadas por organizaciones criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad en la zona.