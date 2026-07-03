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La tasa municipal vehicular registrará un aumento del 4% en el Distrito Central durante 2026

Los hondureños comienzan a enfrentar un nuevo ajuste en la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) 2026, impulsado por el incremento del 4% en la tasa municipal en el Distrito Central

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 00:00
La tasa municipal vehicular registrará un aumento del 4% en el Distrito Central durante 2026

Con el inicio de julio, los propietarios de vehículos en Honduras comienzan a pagar la TUAV 2026,.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, en el mes de julio, se registra un ajuste en la bolsa de los hondureños al comenzar el pago de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) con los automóviles con placas en terminaciones 0 y 1.

La TUAV está conformada por dos pagos: la tasa vehicular, la que se mantiene sin cambios desde 2002, y la tasa municipal, la que se ajusta cada año en base al comportamiento de la inflación interanual, que en 2025 fue de 3.88%. Este año, la tasa municipal en la capital de la República aumentó 4%.

IP inicia recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular 2026

Para Esteban López, propietario de una automóvil liviano (turismo), con un motor de cuatro cilindros, año 2012, con residencia en Tegucigalpa, significa pasar de pagar 1,000 a 1,040 lempiras, o sea L40 más.

Según una investigación de EL HERALDO PLUS, Tegucigalpa y Comayagüela registró 658,186 automóviles a octubre del año pasado.

La Tasa Municipal es atribuido a la Alcaldías, a la que está inscrito el automóvil; el Artículo 4 del Plan de Arbitrios de la Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) establece que es un pago obligatorio para los ciudadanos y este se verá reflejado en obras públicas y proyectos viales.Mientras que en el caso de la tasa vehicular, los fondos recaudados son competencia del IP, quien es el encargado de administrar el registro vehicular, la emisión de placas y coordina la logística vial.

IP ya cuenta con revisiones impresas tras entregar boletas digitales por desabastecimiento

Para conocer los valores a pagar en el periodo 2026, los propietarios de vehículo pueden realizar la consulta en la página electrónica del IP.

Para 2026, la Oficina de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad espera matricular más de tres millones de unidades y recaudar L5,400 millones.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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