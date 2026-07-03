La tasa municipal vehicular registrará un aumento del 4% en el Distrito Central durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Cada año, en el mes de julio, se registra un ajuste en la bolsa de los hondureños al comenzar el pago de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) con los automóviles con placas en terminaciones 0 y 1. La TUAV está conformada por dos pagos: la tasa vehicular, la que se mantiene sin cambios desde 2002, y la tasa municipal, la que se ajusta cada año en base al comportamiento de la inflación interanual, que en 2025 fue de 3.88%. Este año, la tasa municipal en la capital de la República aumentó 4%.

Para Esteban López, propietario de una automóvil liviano (turismo), con un motor de cuatro cilindros, año 2012, con residencia en Tegucigalpa, significa pasar de pagar 1,000 a 1,040 lempiras, o sea L40 más. Según una investigación de EL HERALDO PLUS, Tegucigalpa y Comayagüela registró 658,186 automóviles a octubre del año pasado. La Tasa Municipal es atribuido a la Alcaldías, a la que está inscrito el automóvil; el Artículo 4 del Plan de Arbitrios de la Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC) establece que es un pago obligatorio para los ciudadanos y este se verá reflejado en obras públicas y proyectos viales.Mientras que en el caso de la tasa vehicular, los fondos recaudados son competencia del IP, quien es el encargado de administrar el registro vehicular, la emisión de placas y coordina la logística vial.