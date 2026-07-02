  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre

Inicialmente fue encontrado sin vida un despachador de buses conocido en la comunidad como Santos; horas más tarde dos cuerpos fueron encontrados en otro sector

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 12:57
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
1 de 12

Como Melvin José Sánchez López (29) y Jeison Fernando Alcántara Borjas (25), fueron identificadas preliminarmente dos personas encontradas sin vida este jueves en El Negrito, Yoro. Aquí lo que se sabe del doble crimen que ocurrió pocas horas después de que otro hombre fuera hallado muerto en otro sector.

 Fotos cortesía: Redes sociales.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
2 de 12

Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados en una zona montañosa entre las comunidades de El Pate y La Guaruma, donde la Policía Nacional realizó las primeras investigaciones.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
3 de 12

Ambos cuerpos

Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
4 de 12

Los cuerpos presentan heridas de armas de fuego y quedaron en plena vía pública, uno a pocos pasos del otro.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
5 de 12

Los dos hombres se transportaban cada uno en una motocicleta, vehículos que fueron encontrados junto a los cuerpos.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
6 de 12

Preliminarmente, la Policía Nacional descarta el robo como móvil del doble crimen pues los criminales no se robaron las motocicletas ni demás pertenencias de las víctimas.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
7 de 12

Los cuerpos de Melvin Sánchez y Jeison Alcántara fueron levantados legalmente por las autoridades para proceder con la respectiva autopsia. Foto en vida de Jeison Fernando Alcántara Borjas.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
8 de 12

Serán las autoridades quienes confirmen plenamente la identidad de Melvin Sánchez y Jeison Alcántara. Foto en vida de Melvin José Sánchez López.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
9 de 12

Este mismo día, otra persona fue encontrada asesinada más temprano en el interior de una vivienda a dos kilómetros de donde estaban los otros dos cuerpos, siempre en el municipio de El Negrito.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
10 de 12

Se trata de una persona identificada únicamente como Santos, apodado "Cuajada", quien residía en la zona y era conocido por desempeñarse como despachador de buses en un desvío de la zona.
Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
11 de 12

La Policía Nacional investiga si ambos crímenes están ligados, pues vecinos relataron que el crimen contra Santos fue perpetrado por dos sujetos.

Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre
12 de 12

Las investigaciones de ambos hechos, ocurridos en el mismo municipio pero en distintas zonas, determinarán si tienen alguna relación o no.

Cargar más fotos