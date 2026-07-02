Investigan si doble crimen en El Negrito, Yoro, está vinculado al asesinato de otro hombre

Como Melvin José Sánchez López (29) y Jeison Fernando Alcántara Borjas (25), fueron identificadas preliminarmente dos personas encontradas sin vida este jueves en El Negrito, Yoro. Aquí lo que se sabe del doble crimen que ocurrió pocas horas después de que otro hombre fuera hallado muerto en otro sector.
Los cuerpos de los dos hombres fueron encontrados en una zona montañosa entre las comunidades de El Pate y La Guaruma, donde la Policía Nacional realizó las primeras investigaciones.
Ambos cuerpos
Los cuerpos presentan heridas de armas de fuego y quedaron en plena vía pública, uno a pocos pasos del otro.
Los dos hombres se transportaban cada uno en una motocicleta, vehículos que fueron encontrados junto a los cuerpos.
Preliminarmente, la Policía Nacional descarta el robo como móvil del doble crimen pues los criminales no se robaron las motocicletas ni demás pertenencias de las víctimas.
Los cuerpos de Melvin Sánchez y Jeison Alcántara fueron levantados legalmente por las autoridades para proceder con la respectiva autopsia. Foto en vida de Jeison Fernando Alcántara Borjas.
Serán las autoridades quienes confirmen plenamente la identidad de Melvin Sánchez y Jeison Alcántara. Foto en vida de Melvin José Sánchez López.
Este mismo día, otra persona fue encontrada asesinada más temprano en el interior de una vivienda a dos kilómetros de donde estaban los otros dos cuerpos, siempre en el municipio de El Negrito.
Se trata de una persona identificada únicamente como Santos, apodado "Cuajada", quien residía en la zona y era conocido por desempeñarse como despachador de buses en un desvío de la zona.
La Policía Nacional investiga si ambos crímenes están ligados, pues vecinos relataron que el crimen contra Santos fue perpetrado por dos sujetos.
Las investigaciones de ambos hechos, ocurridos en el mismo municipio pero en distintas zonas, determinarán si tienen alguna relación o no.