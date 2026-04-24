IP ya cuenta con revisiones impresas tras entregar boletas digitales por desabastecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) realizó la distribución de boletas de revisión vehicular (Forma IP-216) y del comprobante de pago de la tasa vehicular a las instituciones bancarias autorizadas en toda Honduras.
Las autoridades dijeron que los usuarios ya pueden efectuar el pago de la tasa vehicular y realizar sus trámites registrales de los automotores de manera ágil, segura y sin contratiempos.
Las autoridades del IP informaron que la medida permite resolver el desabastecimiento de boletas heredado del gobierno anterior, atendiendo la demanda de los propietarios de vehículos a nivel nacional.
Asimismo, la institución recordó a la ciudadanía que también puede obtener la boleta de revisión vehicular en formato digital, ingresando al sitio web oficial www.ip.gob.hn.
El IP reiteró que tanto la boleta de revisión impresa como la digital son documentos válidos para circular en el territorio nacional.
Además de eso, dieron a conocer que las boletas corresponden al período de recaudación de la tasa vehicular 2025–2026, lo que permite atender la demanda acumulada y solventar el desabastecimiento heredado que afectaba a los propietarios de vehículos a nivel nacional.