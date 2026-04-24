IP ya cuenta con revisiones impresas tras entregar boletas digitales por desabastecimiento

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) realizó la distribución de boletas de revisión vehicular (Forma IP-216) y del comprobante de pago de la tasa vehicular a las instituciones bancarias autorizadas en toda Honduras. Las autoridades dijeron que los usuarios ya pueden efectuar el pago de la tasa vehicular y realizar sus trámites registrales de los automotores de manera ágil, segura y sin contratiempos.

Las autoridades del IP informaron que la medida permite resolver el desabastecimiento de boletas heredado del gobierno anterior, atendiendo la demanda de los propietarios de vehículos a nivel nacional. Asimismo, la institución recordó a la ciudadanía que también puede obtener la boleta de revisión vehicular en formato digital, ingresando al sitio web oficial www.ip.gob.hn⁠.