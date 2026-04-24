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IP ya cuenta con revisiones impresas tras entregar boletas digitales por desabastecimiento

Las autoridades del Instituto de la Propiedad informaron que portar la boleta digital o impresa es válido, aunque informaron que ya no habrá desabastecimiento para quienes prefieren tenerla en papel

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 17:34
IP ya cuenta con revisiones impresas tras entregar boletas digitales por desabastecimiento

Las autoridades del Instituto de la Propiedad distribuyeron las boletas de revisión vehicular en todas las instituciones bancarias autorizadas a nivel nacional para realizar los trámites correspondientes.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) realizó la distribución de boletas de revisión vehicular (Forma IP-216) y del comprobante de pago de la tasa vehicular a las instituciones bancarias autorizadas en toda Honduras.

Las autoridades dijeron que los usuarios ya pueden efectuar el pago de la tasa vehicular y realizar sus trámites registrales de los automotores de manera ágil, segura y sin contratiempos.

Boleta de revisión vehicular será digital: ¿cómo puede tramitarla?

Las autoridades del IP informaron que la medida permite resolver el desabastecimiento de boletas heredado del gobierno anterior, atendiendo la demanda de los propietarios de vehículos a nivel nacional.

Asimismo, la institución recordó a la ciudadanía que también puede obtener la boleta de revisión vehicular en formato digital, ingresando al sitio web oficial www.ip.gob.hn⁠.

En riesgo la emisión de boletas de revisión vehicular en el IP

El IP reiteró que tanto la boleta de revisión impresa como la digital son documentos válidos para circular en el territorio nacional.

Además de eso, dieron a conocer que las boletas corresponden al período de recaudación de la tasa vehicular 2025–2026, lo que permite atender la demanda acumulada y solventar el desabastecimiento heredado que afectaba a los propietarios de vehículos a nivel nacional.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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