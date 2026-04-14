Boleta de revisión vehicular será digital: ¿cómo puede tramitarla?

Cambios para los conductores de vehículos. Ahora la boleta de revisión será de forma digital. ¿Cómo puede obtenerla?
El Instituto de la Propiedad (IP) dio a conocer que la boleta de revisión digital tendrá la misma validez que la versión impresa ante la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Meses atrás, conductores que realizaban el pago de su matrícula vehicular eran notificados de que la banca no contaba con registros de revisiones, por lo que podían verificar su pago en el sitio web (http://www.ip.gob.hn).
Sin embargo, no portar la boleta de revisión de forma física ya no será un problema, pues se oficializó su uso en formato digital.
“Conforme a los avances tecnológicos actuales, el IP promueve el uso de la boleta de revisión en formato digital, medida que está disponible a través del portal oficial (http://www.ip.gob.hn) y que forma parte de la estrategia de modernización y simplificación de trámites vehiculares de la institución”, cita el comunicado del IP.
Los usuarios que deseen tener acceso a la boleta de revisión digital deben ingresar al sitio web: (https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta). Le solicitarán que ingrese en número de placa, su número de identidad el VIN/CHASIS/ MOTOR y finalmente da clic en "consultar"
Tenga en cuenta que el documento es totalmente válido a nivel nacional, por lo que no debe tener temor de circular con él en formato digital y mostrarlo en cualquier operativo.
La decisión ha sido socializada con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes cuentan con una aplicación para validar la vigencia de la boleta digital.
La DNVT verificará que el conductor que esté al día con la matrícula y presente su revisión digital no sea sancionado.
La boleta de revisión vehicular contiene los detalles del vehículo, el nombre del propietario y el desglose del pago de la matrícula vehicular y la tasa municipal.