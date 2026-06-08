"Varios edificios colapsaron": los cuantiosos daños que dejó el terremoto en Filipinas

Tras cancelar la alerta de tsunami, luego del terremoto de magnitud 7,8 que azotó esta mañana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que deja decenas de fallecidos, los daños en la infraestructura de la isla es total. Aquí las imágenes de los edificios que colapsaron.
El terremoto tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes con el epicentro unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Buria y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.
El fuerte temblor activó la alerta de tsunami en otros países como Japón, Indonesia y Malasia, e incluso en remotas islas del Pacífico como Vanuatu y Nauru, que fue descartada más tarde.
Al temblor inicial le siguieron más de 130 réplicas, algunas de ellas de una magnitud de hasta 6,7.
El presidente filipino, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".
El terremoto principal se produjo a una profundidad de 55 kilómetros. Es habitual que existan variaciones en las mediciones realizadas por diferentes organismo, inmediatamente después de un terremoto.
Una histórica escuela de la isla quedó completamente inservible luego de que la parte central del edificio colapsara.
Varios edificios comerciales quedaron para ser demolidos debido a que el daño en la estructura no se puede reparar.
La hora en la que ocurrió el terremoto ayudó a que muchos de los pobladores de la isla lograran salir de las edificaciones y ponerse a salvo.
Los daños fueron cuantiosos, pues el terremoto daño por completo varios edificios y hasta viviendas que colapsaron.
Otra vista a la escuela Matanao muestra cómo en la parte central la estructura no soportó la sacudida y termió desplomándose.
Los escombros que cayeron de lo alto de los edificios durante el terremoto también representaron un grave peligro para los sobrevivientes.
Hasta el momento - las 6:44 de la mañana en Honduras- la cifra de muertos supera los 30 muertos.