"Varios edificios colapsaron": los cuantiosos daños que dejó el terremoto en Filipinas

El terremoto tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes con el epicentro unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Buria y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.