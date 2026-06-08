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"Varios edificios colapsaron": los cuantiosos daños que dejó el terremoto en Filipinas

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 06:32
Varios edificios colapsaron: los cuantiosos daños que dejó el terremoto en Filipinas
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Tras cancelar la alerta de tsunami, luego del terremoto de magnitud 7,8 que azotó esta mañana la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, y que deja decenas de fallecidos, los daños en la infraestructura de la isla es total. Aquí las imágenes de los edificios que colapsaron.

 Fotos: EFE.
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El terremoto tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes con el epicentro unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Buria y a una profundidad de alrededor de 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo.
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El fuerte temblor activó la alerta de tsunami en otros países como Japón, Indonesia y Malasia, e incluso en remotas islas del Pacífico como Vanuatu y Nauru, que fue descartada más tarde.
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Al temblor inicial le siguieron más de 130 réplicas, algunas de ellas de una magnitud de hasta 6,7.
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El presidente filipino, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".

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El terremoto principal se produjo a una profundidad de 55 kilómetros. Es habitual que existan variaciones en las mediciones realizadas por diferentes organismo, inmediatamente después de un terremoto.

 EMIL ELBERT P. PRUDENTE / EFE
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Una histórica escuela de la isla quedó completamente inservible luego de que la parte central del edificio colapsara.

CERILO EBRANO / EFE
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Varios edificios comerciales quedaron para ser demolidos debido a que el daño en la estructura no se puede reparar.
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La hora en la que ocurrió el terremoto ayudó a que muchos de los pobladores de la isla lograran salir de las edificaciones y ponerse a salvo.
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Los daños fueron cuantiosos, pues el terremoto daño por completo varios edificios y hasta viviendas que colapsaron.

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Otra vista a la escuela Matanao muestra cómo en la parte central la estructura no soportó la sacudida y termió desplomándose.
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Los escombros que cayeron de lo alto de los edificios durante el terremoto también representaron un grave peligro para los sobrevivientes.
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Hasta el momento - las 6:44 de la mañana en Honduras- la cifra de muertos supera los 30 muertos.
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