Secretario de la SAG: “No hay reporte de animales muertos por esta sequía”

“No deberían morir animales por sequía cuando ya se sabe que existe un problema de variabilidad climática presente en el país, lo que se necesita es cambiar la cultura y mantener alimento por más tiempo”, aseguró.Al decirle que las vacas caen débiles y mueren en la zona donde supuestamente fue su equipo de la SAG, justificó que “es porque no hay alimento, y no hay alimento porque no se prepararon”, insistió. Al refutarle si entonces los animales no mueren por la sequía, aceptó que "es una combinación de las dos cosas".