Secretario de la SAG: “No hay reporte de animales muertos por esta sequía”

Moisés Molina, titular de la SAG, señaló que el problema de la falta de comida para vacas y terneros es que los ganaderos no se prepararon bien con alimento para enfrentar la sequía

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 23:30
Secretario de la SAG: “No hay reporte de animales muertos por esta sequía”

Moisés Molina, ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), dijo que no hay alimento para las vacas porque los ganaderos no se prepararon.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, aseguró que hasta la semana anterior no se había registrado en el país muerte de ganado por la fuerte sequía que arrecia en los 75 municipios bajo alerta verde.

Pese a que la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus comprobó que en varios municipios las vacas está muriendo por el calor, la falta de agua y alimento, el funcionario afirmó que “ayer (el miércoles 3 de junio) regresó una comisión que estuvo justamente en la zona de Morolica, no hay reporte de animales muertos por esta sequía”.

En una entrevista realizada por EL HERALDO Plus durante un evento sobre cambio climático, Molina recordó que el invierno se retrasó entre dos y tres semanas, lo que evidencia que hay que prepararse mejor para estas épocas, con más alimento del que tradicionalmente los ganaderos almacenaban.

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“No deberían morir animales por sequía cuando ya se sabe que existe un problema de variabilidad climática presente en el país, lo que se necesita es cambiar la cultura y mantener alimento por más tiempo”, aseguró.

Al decirle que las vacas caen débiles y mueren en la zona donde supuestamente fue su equipo de la SAG, justificó que “es porque no hay alimento, y no hay alimento porque no se prepararon”, insistió. Al refutarle si entonces los animales no mueren por la sequía, aceptó que "es una combinación de las dos cosas".

En la misma semana que la SAG fue a Morolica, EL HERALDO Plus realizaba un recorrido por la zona, encontrando animales muertos y testimonios de ganaderos, pero el ministro Moisés Molina dijo que ellos no hallaron.

En la misma semana que la SAG fue a Morolica, EL HERALDO Plus realizaba un recorrido por la zona, encontrando animales muertos y testimonios de ganaderos, pero el ministro Moisés Molina dijo que ellos no hallaron.

 (Foto: Estalin Irías)

“A lo que me refiero es que la realidad cambió y si usted quiere seguir manejando su ganado como lo manejaba antes va ocurrir eso, va a perder cabezas de ganado, he hablado con muchos ganaderos que no tiene ningún problema de alimentos porque se prepararon adecuadamente”, indicó.

Consultado si apoyarán con alimento a los afectados, declaró que “es complicadísimo darle alimento a todos los ganaderos del país, eso no se puede, es imposible, vamos a trabajar para proveer bancos de alimentos para que compren los ganaderos grandes”.

Dijo que lo que se está haciendo es comprar heno para la canícula, que va a ser prolongada, pero "se va vender a los ganaderos grandes y se apoyará a los pequeños, al tiempo de recomendar que en estos 45 días de lluvia que se esperan, prepararse y almacenar comida".

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Yony Bustillo
Yony Bustillo
Periodista

Periodista de investigación graduado en la UNAH. Con formación nacional e internacional en transparencia, acceso a la información pública, autorregulación de los medios, periodismo de investigación y de datos.

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