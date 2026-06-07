Secretario de la SAG: “No hay reporte de animales muertos por esta sequía”

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, aseguró que hasta la semana anterior no se había registrado en el país muerte de ganado por la fuerte sequía que arrecia en los 75 municipios bajo alerta verde. Pese a que la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus comprobó que en varios municipios las vacas está muriendo por el calor, la falta de agua y alimento, el funcionario afirmó que “ayer (el miércoles 3 de junio) regresó una comisión que estuvo justamente en la zona de Morolica, no hay reporte de animales muertos por esta sequía”. En una entrevista realizada por EL HERALDO Plus durante un evento sobre cambio climático, Molina recordó que el invierno se retrasó entre dos y tres semanas, lo que evidencia que hay que prepararse mejor para estas épocas, con más alimento del que tradicionalmente los ganaderos almacenaban.

“No deberían morir animales por sequía cuando ya se sabe que existe un problema de variabilidad climática presente en el país, lo que se necesita es cambiar la cultura y mantener alimento por más tiempo”, aseguró. Al decirle que las vacas caen débiles y mueren en la zona donde supuestamente fue su equipo de la SAG, justificó que “es porque no hay alimento, y no hay alimento porque no se prepararon”, insistió. Al refutarle si entonces los animales no mueren por la sequía, aceptó que "es una combinación de las dos cosas".