IP afirma que trabaja para garantizar acceso "adecuado" a la amnistía vehicular

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) se pronunció sobre la amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional (CN) por un período de tres meses que permitirá a los contribuyentes pagar deudas correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores sin multas ni recargos.
La medida fue aprobada mediante decreto del Congreso Nacional y publicada en el diario oficial La Gaceta el 13 de febrero de 2026, fecha desde la cual entró en vigencia el beneficio.
Durante este plazo, los propietarios podrán cancelar la Tasa Única Anual Vehicular, tasas registrales, tasas viales municipales y otras contribuciones pendientes, incluidos los planes de pago que se suscriban dentro del mismo período.
El beneficio aplica para todos los vehículos registrados, como carros, motocicletas y similares, con el objetivo de que los dueños regularicen su situación de forma sencilla.
El IP informó que efectúa ajustes técnicos para habilitar el sistema y garantizar el acceso al beneficio, el cual estará disponible a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas y en sus plataformas en línea.
Asimismo, aclaró que los ciudadanos que realizaron pagos desde el 13 de febrero, incluyendo multas, recibirán esos valores como crédito a favor en la Tasa Única Anual Vehicular correspondiente al período 2026.
Los usuarios pueden acudir a las oficinas del IP a nivel nacional o al Centro de Atención al Ciudadano en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, para obtener mayor información sobre el beneficio.