IP afirma que trabaja para garantizar acceso "adecuado" a la amnistía vehicular

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP) se pronunció sobre la amnistía vehicular aprobada por el Congreso Nacional (CN) por un período de tres meses que permitirá a los contribuyentes pagar deudas correspondientes al período fiscal 2025 y años anteriores sin multas ni recargos.

La medida fue aprobada mediante decreto del Congreso Nacional y publicada en el diario oficial La Gaceta el 13 de febrero de 2026, fecha desde la cual entró en vigencia el beneficio.

Durante este plazo, los propietarios podrán cancelar la Tasa Única Anual Vehicular, tasas registrales, tasas viales municipales y otras contribuciones pendientes, incluidos los planes de pago que se suscriban dentro del mismo período.