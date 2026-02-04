Congreso aprueba amnistía total: sin multas en impuestos, luz, agua y vehículos

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó anoche -por unanimidad- la ampliación y restablecimiento del paquete de amnistías tributarias y de servicios públicos, una medida que busca aliviar la carga económica de miles de hondureños que mantienen deudas acumuladas con el Estado, municipalidades y empresas públicas. El decreto, propuesto por el diputado liberal Mario Segura, fue ampliamente discutido por diputados de todas las bancadas y recibió el respaldo total del pleno como un beneficio directo para la población. De acuerdo con el dictamen aprobado, las amnistías tendrán una vigencia de tres meses, contados a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

Durante ese período, las personas naturales y jurídicas podrán ponerse al día pagando únicamente el monto principal de sus deudas, sin multas, recargos ni intereses, incluso cuando estas ya se encuentren en procesos administrativos o judiciales. El paquete incluye la amnistía tributaria municipal, que aplica a todas las municipalidades del país para deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto abarca impuestos, tasas y contribuciones municipales, permitiendo que los contribuyentes paguen sin cargos por mora. Además, las alcaldías podrán establecer planes de pago que se extiendan más allá del período de vigencia de la amnistía.

Servicios públicos

En el caso de la energía eléctrica, el decreto concede amnistía sobre multas, recargos e intereses por deudas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025. Los usuarios deberán cancelar el consumo adeudado dentro del plazo de tres meses o suscribir convenios de pago, sin perder el beneficio de la amnistía. También se incluye la amnistía por el servicio de agua potable y saneamiento, aplicable a proveedores estatales, municipales, comunitarios o concesionados. Las deudas en mora hasta finales de 2025 podrán regularizarse sin pagar cargos por reconexión, intereses ni recargos, siempre que el usuario cancele el monto base o acuerde un plan de pago durante la vigencia del decreto. Otro de los beneficios es la amnistía para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), que permitirá a personas naturales, jurídicas e instituciones públicas cancelar deudas por servicios telefónicos sin multas ni intereses. En el caso de entidades del Estado, el decreto autoriza incluso procesos de compensación de deuda, como mecanismo de regularización. El dictamen también establece la amnistía vehicular, dirigida a propietarios con pagos atrasados de matrícula, tasas registrales y contribuciones viales municipales correspondientes al año fiscal 2025 o anteriores. Durante los tres meses de vigencia, los obligados podrán pagar estas tasas sin sanciones, incluyendo los planes de pago que se acuerden en ese período.

Vehículos importados

Uno de los puntos más discutidos y de mayor impacto social es la autorización especial para la importación, nacionalización y registro de vehículos por un período excepcional de dos años. Según el decreto, los vehículos modelo 2010 o anteriores podrán regularizarse mediante un pago único de 10,000 lempiras, monto que incluye la matrícula vehicular 2026, sin importar el país de origen ni el año de fabricación.

Legisladores

El diputado Mario Pérez, presidente de la comisión de dictamen, explicó que este paquete responde a la difícil situación económica que atraviesan muchas familias. “Es un paquete bien amplio de amnistías que esperamos aproveche el pueblo hondureño, que una vez publicado en La Gaceta se haga buen uso de él y que sirva tanto a la población como a los entes públicos para recaudar fondos”, señaló. Según explicó Pérez, el beneficio es doble: para la población, que puede ponerse al día sin cargas impagables, y para las instituciones públicas, que podrán recuperar ingresos que hoy permanecen en mora. “El gran beneficio es para la población: quitarse las multas, los recargos y los intereses”, subrayó. Desde el Partido Liberal, el diputado Yury Sabas aclaró que la medida no elimina las obligaciones, sino que hace posible cumplirlas. “No se está premiando al que no paga. La obligación se tiene que cumplir, pero le estamos quitando la multa, el recargo y la mora, que en muchos casos ya son mayores que la deuda”, afirmó, destacando que esto permitirá a muchas personas ponerse al día. Por su parte, la diputada de Libre, Angélica Smith resaltó que la aprobación unánime demuestra un consenso político a favor de la población. “Hoy demostramos que estamos a favor de proyectos que benefician a las grandes mayorías, como la amnistía tributaria, municipal, de agua, energía eléctrica y vehicular”, expresó. Para aplicar a cualquiera de estas amnistías, los ciudadanos deberán acercarse a la institución correspondiente: municipalidad, ENEE, prestador de agua, Hondutel, Instituto de la Propiedad o Servicio de Administración de Rentas, dentro del plazo de tres meses, una vez que el decreto esté vigente. El requisito principal es pagar el monto base de la deuda o firmar un arreglo de pago, sin cargos adicionales. El Congreso Nacional ordenó que, una vez vencido el período de las amnistías, las instituciones presenten un informe 60 días después, con el fin de medir el impacto fiscal y la recaudación lograda. Mientras tanto, el llamado es para los contribuyentes a aprovechar el beneficio, regularizar deudas acumuladas hasta 2025 y comenzar una nueva etapa sin la carga de multas e intereses.

