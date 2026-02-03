La PGR trabaja junto al CNA para crear un paquete de reformas y políticas públicas

Tegucigalpa, Honduras.- El recién nombrado procurador general de la República, Dagoberto Aspra Iglesias, llega con la misión de fortalecer varias áreas de la Procuraduría General de la República (PGR), que según él, son parte del descuido de la última gestión en esa entidad. El ahora representante legal del Estado de Honduras, pretende, tal como lo manda la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ser la última línea de defensa del Estado y proteger el patrimonio de todos los hondureños y asumir toda la responsabilidad que en su momento tuvo la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción Pública. "Nosotros estamos trabajando en un paquete legal, un paquete de reformas y de políticas públicas junto al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) -que nos está apoyando-, y que vamos a presentar, primero el presidente de la República y posteriormente al Congreso Nacional", anunció Dagoberto Aspra.

En un memorándum de entendimiento que se firmó entre cuatro candidatos a la presidencia, meses atrás, en el que estaba incluido el ahora presidente, Nasry Asfura, y en el que también estampó la firma el representante del CNA, hay 12 ítems; uno de ellos es para propiciar la llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (CICIH). Los 11 restantes van orientados a una estrategia nacional anticorrupción, que en la actualidad es revisada por el CNA, y que está basada en un sistema de cumplimiento similar al que utilizan los bancos privados, para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Tres proyectos

"Estamos trabajando en un manual para poder despedir personas, porque se debe seguir un proceso para despedir a una persona y si no se sigue ese proceso hay una falla de origen que dificulta defender la posición del Estado frente a una demanda laboral cuando una persona no se ha despedido con base a un procedimiento que ya está establecido en el Código del Trabajo", ahondó Aspra.

Ese manual será entregado en todas las entidades estatales y los funcionarios que no acate ese procedimiento que debe seguir para despedir a un empleado, la Procuraduría ejercerá la acción de repetición contra estos por el daño que le causen al Estado. Agregó: "estamos pensando en fortalecer la Dirección de Ambiente, porque nos toca, dentro de nuestras competencias, perseguir los delitos ambientales. Tenemos una Dirección de Ambiente que fue convertida en la Procuraduría General del Ambiente, que está adscrita a la Procuraduría General de la República". A esta Dirección llegarían más investigadores, dasónomos, peritos forestales, zootécnicos y biólogos, para proteger de mejor manera el ambiente, que es una responsabilidad la PGR.