“Estamos sin comida... tenemos que luchar para que no se nos muera el ganado"

Tegucigalpa, Honduras.- Don Rolando Pastrana ha quemado en las últimas semanas al menos seis vacas que se le han muerto; él asegura que el calor las enferma y las debilita hasta que no pueden hacer nada, por que dejan de respirar y colapsan.

Motivado porque uno de sus animales ya estaba mejor tras presentar síntomas de enfermedad, al igual que los otros que ya perdió, llevó al equipo de EL HERALDO Plus hasta su corral en la aldea Los Achotes, Morolica, Choluteca, donde estaban dos muchachos, un hombre y una mujer, cuidándolo.

“Se me han muerto seis vacas y las quemamos. Esta me ha costado recuperar, la hemos estado cuidando como niño para que no se nos muera”, comentaba el señor cuando de repente el animal se comenzó a balancear, se le debilitaron las patas y cayó a la tierra.

A don Rolando se le humedecieron los ojos, el corazón se le hizo pequeño, pero desde lo más profundo del alma sacó fuerzas; se acomodó el sombrero que le cubría del sol y tomó la cola del animal, pidió a los que estaban alrededor que lo ayudarán a levantarlo, hicieron varios intentos... uno, dos, tres... pues no mostraba fuerzas para más.

“Estamos sin comida, no hay nada, estamos en cero, tenemos que luchar para que no se nos muera el ganado, ver cómo les damos comida", expresó mientras miraba con preocupación que su animal ya no daba para más.

Detalló que las vacas se caen, se van para adelante hasta que tocan el suelo y después no se levantan. "A puras fuerzas las levantamos entre varios y ellas luchan por pararse", manifestó.