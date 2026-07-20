  1. Inicio
  2. · Honduras

Sedesol entregará alimentos a más de 15,000 familias en el corredor seco

La entrega de las raciones de alimentos iniciará en tres municipios del departamento de Choluteca y luego se extender al resto del sector afectado

  • Actualizado: 20 de julio de 2026 a las 18:09
Sedesol entregará alimentos a más de 15,000 familias en el corredor seco

Las autoridades gubernamentales a través de Sedesol iniciarán la entrega de los alimentos en los municipios afectados por la sequía y han sido priorizados para ser atendidos.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pondrá en marcha la "Operación de respuesta por sequía", para atender a familias en condición de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.

La entrega del alimento se hará en los municipios que se ubican en el corredor seco del territorio hondureño.

Más de 20,000 personas del corredor seco reciben asistencia alimentaria por parte de la FAO

Las raciones de alimentos se entregarán en los municipios de San Antonio de Flores, Pespire, en el departamento de Choluteca.

Son alrededor de 15,000 raciones de alimentos que serán movilizadas hacia municipios priorizados por las autoridades gubernamentales.

La entrega se realizará mediante una respuesta coordinada con las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y los gobiernos locales.

Priorizan entrega de alimentos a 28 municipios afectados por sequía

La iniciativa gubernamental se lleva a cabo bajo el liderazgo y coordinación de la ministra de Sedesol, Fátima Juárez, quien aseguró que "se avanza con acción y orden para que el apoyo llegue oportunamente a quienes más lo necesitan".

Explicó que la entrega que ha ordenado el presidente de la República, Nasry Asfura, se hará "sin distinción de colores políticos", ya que en al menos 75 municipios ubicados en el corredor seco, urgen de apoyo".

Las autoridades gubernamentales han reiterado que se atenderá a las familias que no tuvieron cosecha en la siembra de primera debido a la falta de lluvias en la mayor parte del territorio nacional.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias