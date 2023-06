Las alertas por sequía sirvieron para politizar ayudas en el corredor seco

Como Darlin dice: “Aquí en cualquier momento nos morimos de hambre. Mi hijo de un año creo que hasta enfermo está de no comer y no tengo para llevarlo al centro de salud”.

“Yo no tengo ayuda de nadie, necesitamos comida, no tenemos trabajo, no comemos a veces. He visto que la gente de Libre reparte ayuda, pero solo entre ellos”, protestó don Modesto Núñez en Macuelizo, una aldea de San José, Choluteca. En Pispala, San José, ocurre lo mismo: la ayuda llega a los simpatizantes de Libre, pero no a quienes lo necesitan, según el poblador Reynaldo.