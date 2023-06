Alcaldes del corredor seco denuncian exclusión en ayudas: “Enfrentamos un odio político”

En el listado no se incluyó ningún municipio de Intibucá y Lempira, por lo que sus alcaldes han solicitado una explicación a Copeco, ya que, según ello, mandaron sus informes a tiempo sobre la realidad de calamidad que se vive en esos territorios, fronterizos con El Salvador.

No obstante, estos municipios, recientemente pasaron a una alerta amarilla, en la cual se incluyó a otros 21 municipios, para hacer un total de para 85.

Arnulfo Rodríguez, alcalde de La Virtud, Lempira, fue uno de los primeros ediles que manifestó su inconformidad por la exclusión de su municipio -uno de los más pobres y áridos de Honduras- y pidió reconsiderarlo en un nuevo listado, sin embargo, esto no sucedió.

La situación cada vez se pone más difícil porque las familias al escuchar los pronósticos de lluvia, el incremento de la temperatura, y el aumento de los precios de los insumos prefieren no sembrar.

Según ella, como no hubo cosecha entonces actualmente el 60 por ciento de la población del municipio no tiene lo necesario para vivir, ni para producir.

Los pronósticos de poca lluvia para este año solo vienen a profundizar más el problema alimentario ya que el año pasado no hubo mayor cosecha por el alto costo de los insumos agrícolas, explicó.

Por su parte, Esperanza López Cartagena, alcaldesa de Tomalá, Lempira, manifestó su preocupación por la crisis alimentaria que está viviendo la gente de su comunidad, situación que no ha sido tomada en cuenta al momento de sacar un listado de municipios en alerta amarilla.

“Enfrentamos un odio político grande por el hecho de que uno es de otro partido. Todo se envió bien documentado y nada”. El riesgo es llegar a un problema alimentario, porque la gente siembra, pero no hay seguridad de que va a cosechar, por lo inestable del invierno, manifestó.

Igualmente, Augusto Rivas, alcalde de Colomoncagua, Intibucá, aseguró que su municipio está dentro del corredor seco, por lo que mandó toda la información a Copeco para que les incluyera en la lista de alerta amarilla, pero no se tomó en cuenta.

Detalló que los suelos del denominado corredor seco son áridos y secos. Como se han dañado, cuando llueve el agua no penetra porque no hay vegetación y se fuga entre las escorrentías.

La gente continúa afectando los bosques y realizando quemas para sembrar, de ahí ahora las consecuencias. Negó que el listado se esté realizando partiendo de la afiliación política del alcalde.

Todo se hace técnicamente. Los de la alerta amarilla es porque necesitan más atención, pero todo el país está en alerta verde porque, según los monitoreos, la sequía afectará el territorio nacional en toda su extensión porque el fenómeno de El Niño es escala planetaria, manifestó.

“Lluvias va a haber, pero en menor cantidad o volumen y no crean las condiciones propicias para tener una buena producción agrícola”, aclaró.

Es ahí que con la alerta amarilla entran los técnicos agrícolas para definir y recomendar a los campesinos, agricultores y ganaderos qué tipo de cultivo resistente a la sequía deben sembrar.

Confirmó que, como los pronósticos de lluvia no son alentadores, mucha gente no se está arriesgando en el campo porque temen pérdidas; lo cual a futuro puede ser muy grave porque no habrá producción de alimentos, reflexionó el director de Cenaos.

Ante el reclamo de los ediles de occidente, Pavón anunció que esta próxima semana el ministro de Copeco, Dario García, visitará los departamentos de Intibucá, Lempira y Santa Bárbara para conocer en situ cual es realmente la realidad en los municipios.