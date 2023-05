Con ayuda extranjera alcaldes buscan atender pobreza en el corredor seco

En busca de respuestas para Stephany, este rotativo consultó a varios alcaldes de la zona y la mayoría dijo estar en calamidad y no tener fondos para ayudar a su población y culparon al gobierno de no atender la emergencia.

El alcalde contó que con lo único que puede apoyar a su población es regalándole un poco de arroz que “conseguí pidiendo ayuda internacional porque el gobierno aquí no apoya en nada”. “Hemos gestionado pero ellos no responden”.

El alcalde no desconoce que varias familias del corredor seco se quejan de que tampoco las autoridades locales llegan a ofrecer ayuda. “Yo he ido a ciertas comunidades, pero no a todas, lo que pasa es que si uno va, no puede ir con las manos vacías y en lo que va de este año el gobierno no nos ha transferido ni un cinco del presupuesto, entonces ¿cómo le ayudo a esta gente?”.

Para el alcalde lo único que les queda para contrarrestar esta situación “es andar pidiendo a organismos internacionales”.